Il Circo di Cuma, la più grande struttura dell’età imperiale nei Campi Flegrei

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C’è un monumento che, pur essendo quasi completamente scomparso dal paesaggio dei Campi Flegrei, continua a occupare un posto di rilievo nella storia dell’antica Cuma. È il Circo di Cuma, grande struttura destinata agli spettacoli e alle competizioni pubbliche, oggi conosciuta soprattutto attraverso testimonianze indirette, indizi topografici, documenti cartografici ed evidenze archeologiche frammentarie.

La monoggrafia di Ferdinando Gangemi

A riportarlo all’attenzione degli studiosi è una nuova monografia scritta da Ferdinando Gangemi, edita da Artegraphe, che si propone di restituire forma e significato a un complesso monumentale ormai perduto.

Il volume ricostruisce il possibile aspetto del circo seguendo un approccio che combina dati materiali e interpretazione critica, distinguendo con chiarezza tra gli elementi accertati e le ipotesi formulate sulla base delle fonti disponibili.

Un edificio dalle dimensioni eccezionali

Dall’analisi emerge il profilo di un edificio dalle dimensioni eccezionali, pienamente inserito nei modelli architettonici dell’età imperiale romana e profondamente integrato nel sistema viario e simbolico della città.

Il circo non sarebbe stato soltanto un luogo destinato alle corse e agli spettacoli, ma anche uno spazio fondamentale per la rappresentazione del potere, la vita pubblica e i momenti di aggregazione collettiva.

Tecnologia non presente in strutture analoghe

Tra gli aspetti più intriganti affrontati dalla ricerca vi è la possibile esistenza di una tecnologia finora mai documentata in altre strutture analoghe. Se confermata, questa ipotesi suggerirebbe l’adozione di un dispositivo innovativo capace di attestare un livello tecnico e organizzativo particolarmente avanzato per un centro dell’Occidente romano.

Oltre la ricostruzione architettonica

L’opera accompagna il lettore in un percorso che va oltre la semplice ricostruzione architettonica. Attraverso l’esame del paesaggio flegreo e del contesto urbano di Cuma, il circo viene reinterpretato come elemento centrale della vita cittadina, luogo nel quale spettacolo, ritualità e celebrazione dell’autorità pubblica si intrecciavano in modo inscindibile.

La monografia offre così una sintesi aggiornata dello stato delle conoscenze sul monumento, proponendo una lettura che unisce rigore scientifico e chiarezza divulgativa. Un contributo che consente di riscoprire uno dei grandi edifici scomparsi dell’antichità e di riflettere sul delicato equilibrio tra ciò che l’archeologia può dimostrare e ciò che, alla luce delle evidenze disponibili, è possibile ricostruire con ragionevole attendibilità.