Il fascino indiscreto della città dei misteri al Festival del Giallo domenica 8

“Il fascino indiscreto della città dei misteri” la raccolta di racconti vincitori del concorso letterario Writing Tour marcata Gialli.it sarà presentata al Festival del Giallo Città di Napoli domenica 8 giugno 2025 a Palazzo Belvedere

Sarà presentata nell’ambito del Festival del Giallo Città di Napoli la raccolta di racconti vincitori del concorso letterario Gialli.it Il fascino indiscreto della città dei misteri. Sei racconti e vari delitti domenica 8 giugno 2025 a Palazzo Belvedere alle 17,00. A moderare l’incontro, Federica Flocco, che ne discute con Francesco Galardo e Claudia Siano.

Sei quest’anno i racconti vincitori del Concorso Letterario Writing Tour ideato e coordinato dalla casa editrice Gialli.it, diretta dalla giornalista e scrittrice Anita Curci, in occasione dei tour organizzati lo scorso settembre dal Festival del Giallo Città di Napoli, diretto da Ciro Sabatino, nell’ambito del programma “Vedi Napoli d’estate e poi torni. Emozioni oltre stagione”, promosso dall’Assessora al Turismo, Teresa Armato.

Si parte con l’affasciante reportage di Irma Abate che ci presenta una personale Napoli del 1927. Annette Des Sanges, che dà il titolo al racconto Annette ha gli occhi neri, è l’inviata in città del giornale francese Carillon. Segue Sotto il Vesuvio di Simona Ambrosio, una storia che si ambienta alla Gaiola e che coinvolge architetti della Napoli bene in una villa dove ci scappa un morto.

In La verità in un’eco di Rosario Vito Ferrone si parte dal suono delle campane che accompagna il crepuscolo della sera a Monte di Dio. La chiesa è chiusa e il presagio certo. Alessandra Morana propone un racconto dalle tinte intriganti con La maschera misteriosa in cui protagonista è Durga, una giovane antiquaria.

Gli eroi invisibili di Fabrizio Morana ci introducono nell’incantato scenario marino della Secca della Cavallara dove silenziosi eroi realizzano il più importante salvataggio di navi militari mai realizzato in Italia, quello dell’incrociatore San Giorgio. È, invece, una soleggiata domenica mattina di fine settembre per La verità nascosta di Ersilia Torello, che ci porta sui misteri di Napoli a spasso per la collina di Pizzofalcone.

Programma del Festival del Giallo Città di Napoli dal 5 all’8 giugno 2025 a Palazzo Belvedere: https://giallipuntoit.blogspot.com/2025/05/festival-del-giallo-citta-di-napoli.html