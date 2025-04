Il Giro Racconta, presentazione martedì 15 alla Feltrinelli

- pubblicità -

In libreria arriva “Il Giro racconta” il volume cult di Gian Paolo Porreca che ripercorre tutti i 122 arrivi in Campania della Corsa Rosa in 115 anni di storia, dal 1909 al 2024.

L’occasione è data dall’arrivo per la quarta volta consecutiva del Giro d’Italia di ciclismo a Napoli, un evento che non si verificava da ben prima della seconda guerra mondiale, il 15 maggio prossimo con la sesta tappa, Potenza-Napoli, di 226 km.

L’appuntamento è per martedì 15 aprile, alle ore 18 a LaFeltrinelli Libri e Musica di via Santa Caterina 21, in piazza dei Martiri, casa della cultura della città di Napoli. Con l’autore, attesi gli interventi di Gianfranco Coppola, capo redattore Rai, di Francesco De Luca, capo dei servizi sportivi de Il Mattino, e Stefano Feltrin, consigliere della Lega Ciclismo Professionistico.

Il volume, edito da LeVarie Edizioni di Marco Lobasso (304 pagine, euro 16, dal 15 aprile nelle librerie della Campania e negli store web), propone un racconto inedito proprio di Gianfranco Coppola dedicato al Poeta del ciclismo, Alfonso Gatto.