Il grande Dirk Nowitzki, alla conquista della NBA, presentazione del libro mercoledì 9

Il 9 aprile alle 18:00 alla Libreria The Spark: l’autore Claudio Pellecchia presenta Il grande Dirk Nowitzki alla conquista della NBA. Con lui dialogherà il giornalista Davide Uccella.

Il grande Dirk Nowitzki, alla conquista della NBA di Claudio Pellecchia è un libro sulla prima vera superstar europea della NBA. Con ventuno anni di presenza nei Dallas Mavericks, Nowitzki è stato l’uomo dei record e dell’innovazione nella pallacanestro, a partire dalla sua struttura fisica per arrivare alla tattica di gioco.

Il 12 giugno 2011, sul parquet dell’American Airlines Arena di Miami, i Dallas Mavericks festeggiano la vittoria del primo titolo Nba della loro storia. Ma Dirk Nowitzki, il leader della squadra, non c’è: poco prima del suono dell’ultima sirena è scappato negli spogliatoi e lì è rimasto per un tempo che è sembrato interminabile, ripercorrendo il viaggio che lo ha portato da una piccola cittadina nel cuore della Baviera a battere il superteam di LeBron James e dei «Big Three».

Dirk non può fare a meno di pensare che quel momento per cui ha giocato, lottato e sofferto tutta la sua vita è la chiusura di un cerchio che ne contiene molti altri, un’opera bellissima costruita per oltre vent’anni insieme a Holger Geschwindner, suo scopritore e mentore, e a Don Nelson, Mark Cuban, Rick Carlisle, Steve Nash e Jason Kidd, fino a raggiungere la perfezione della parabola di un tiro che scuote la retina senza nemmeno toccare il ferro. Un tiro rigorosamente in fade-away e su una gamba sola.

«Tra poco uscirà dal campo e sparirà negli spogliatoi per stare un po’ da solo con sé stesso, poi Bill Russell gli consegnerà il trofeo di MVP delle Finals e David Stern quello di campione NBA: è strano ma gli sembra di averlo già visto, che sia tutto già accaduto».

Claudio Pellecchia è nato a Napoli nel 1987. Dal 2016 collabora con «Rivista Undici» dove scrive di calcio e basket Nba.

ISBN 978-88-3297-397-6 PAGINE 252 PREZZO 18,00 euro

