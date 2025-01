- pubblicità -

È uscito nelle librerie e negli store digitali “Il lato oscuro dei social network – Manuale di consapevolezza” di Federico Bergaminelli (Intrecci Editore). Un’opera indispensabile per genitori, ragazzi e chiunque voglia comprendere i rischi e le opportunità del mondo digitale.

Nell’era della connessione pervasiva, l’uso dei social media è diventato parte integrante della nostra vita quotidiana. Ma dietro la facciata scintillante si nascondono insidie e pericoli, soprattutto per le giovani generazioni. Cyberbullismo, dipendenza da smartphone, esposizione eccessiva ai giudizi altrui: sono solo alcuni dei temi affrontati nel libro di Bergaminelli.

L’autore, avvocato specializzato in diritto delle nuove tecnologie, ci guida in un percorso di consapevolezza, svelando i meccanismi che governano i social network e fornendo strumenti concreti per difendersi. Attraverso un linguaggio chiaro e diretto, Bergaminelli affronta argomenti complessi come la privacy online, la sicurezza dei dati e l’impatto psicologico dell’uso prolungato dei dispositivi digitali. Tutti, infatti, commettono gli stessi errori sul web: sanno che i loro dati vengono raccolti, rielaborati e spesso venduti, ma lo considerano il prezzo da pagare per essere sempre connessi.

L’uso di smartphone è sempre più precoce e dilaga già tra i 7 e i 9 anni. Ne deriva che aumentano i casi di cyberbullismo, diminuisce la già scarsa propensione alla lettura e un ragazzo su quattro non fa alcuna attività sportiva. A tutto questo si aggiunge un’emergenza sonno: gli adolescenti vanno a letto sempre più tardi perché restano connessi anche di notte.

Al di là dei pericoli più evidenti, la deriva del cyberbullismo è quello più grave: la permanenza immersiva e continuativa nell’agone della piazza virtuale contribuisce ad aumentare la fragilità di una generazione di adolescenti, costantemente in ansia da prestazione. Come se non bastasse sentirsi in competizione in ogni contesto in cui agiscono (dalla scuola allo sport, a qualunque altra attività svolgano), l’essere costantemente “in vetrina” e psicologicamente dipendenti dal giudizio degli altri – manifestato attraverso like e follower – li rende insicuri al punto di modificare il modo di comunicare tra di loro.

Esempio paradigmatico è l’uso apparentemente “bizzarro” della comunicazione orale, attraverso lo smartphone. Tra di loro, mai una telefonata vera, solo successioni lunghissime di messaggi vocali che evidentemente li tranquillizzano perché non li costringono a un contraddittorio in tempo reale.

La rete è un luogo di incredibili opportunità e di sterminate possibilità, ma anche un ambiente in cui non siamo “nati”, checché se ne racconti, e di cui è necessario comprendere le dinamiche di base, prima che un ambiente potenzialmente amico si trasformi in un luogo ostile.

BIOGRAFIA:

Federico Bergaminelli è un Avvocato dei Dati, specializzato in Compliance Aziendale e Diritto alle Nuove Tecnologie, svolge attività di formazione in favore del Top e Middle Management, con focus su Public Speaking e Digital Detox. Vive tra Nocera Inferiore (Sa) – dove è nato – e Roma.

Appassionato di teatro, dal 1997 calca le scene come attore, autore e regista, con un repertorio di ampio respiro, che va dalla pochade francese alla commedia all’italiana, al Musical, all’operetta, alla storia de li cunti (tratta da Giovan Battista Basile), per atterrare alla storia in versi della canzone napoletana.

La sua professione gli ha consentito di spaziare – tra l’altro – nei meandri della comunicazione e della divulgazione delle buone pratiche, oltre alle attività tipicamente legate alla compliance aziendale.

Questo è il suo terzo libro dopo “La privacy per «designati» e «autorizzati» al trattamento dei dati personali” (2019) e “Smart working. Che cos’è, a cosa serve, perché è importante” (2021). La sua esperienza nel settore lo rende un punto di riferimento per chiunque voglia approfondire le tematiche legate al mondo digitale.