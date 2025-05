- pubblicità -

“Il libro di Dario. Il dialogo di un autistico con il mondo”, il primo libro di Dario d’Albora verrà presentato martedì 27 maggio alle ore 18 presso la libreria Raffaello, via M.Kerbaker 35, Napoli. Sarà presenta l’autore, la mamma Piera Costa, Giulia Giannini della Giannini Editore e Tiuna Notarbartolo direttrice del Premio Elsa Morante.

l libro di Dario è un vero e proprio diario di un autistico che sorprendentemente rivela un mondo interiore che non si immagina esista. Da questo diario, all’avanguardia, rivoluzionario, illuminante, si comprende come gli autistici siano palazzi senza finestre all’interno dei quali c’è una vita piena di energia, di senso e di attività. La sindrome autistica oggi colpisce sempre più bambini, che vi rientrano a vari gradi. Non se ne conoscono ancora le ragioni o le cause, né cosa avviene nel segreto del loro mondo così apparentemente lontano dal circostante. Autismus, deriva del greco αὐτός «stesso», perché coloro che ne sono interessanti, restano in un mondo tutto loro, con poche possibilità di uscirne, di relazionarsi con l’esterno. Resta l’esigenza di raggiungerli in questo margine, cercando il modo di non lasciarli soli, né prima, né durante, né dopo. L’editore ha scelto di pubblicare il libro e di non intervenire sulla scrittura di Dario, lasciandola così com’è, sincopata, con poca o nessuna punteggiatura, fatta di una grammatica semplice e personale, ma capace di restituirci i pensieri nella loro assoluta sincerità e di rivelarci un mondo profondo e oggi insospettabile. Il nostro intervento si è limitato ad asciugare qualche ridondanza e a ordinare per temi il flusso narrativo di Dario d’Albora.

Dario d’Albora è nato nel 1971 a Napoli dove vive. Da autistico, vuole trasmettere il messaggio delle possibilità espressive e comunicative che emergono anche con una condizione neurocognitiva con difficoltà nella comunicazione verbale, nonostante atteggia-menti molto finalizzati e alcuni comportamenti ripetitivi. Dopo aver conseguito una laurea in psicologia cognitiva, ha voluto scrivere per indagare a fondo le identità delle persone che, come lui, sono affette da autismo e la sua visione della condizione. Fa sport, prende parte attivamente alle attività di un centro per ragazzi con disabilità. Ama guardare film e per questo va spesso al cinema con la madre, sua mentore. Gli piace parlare, ma sa anche apprezzare i silenzi, dove si immerge profonda-mente con tutto il proprio essere. È convinto che il mondo è pieno di una luminosa bellezza che lo ha aiutato a capire cosa sia la vita.

AUTORE: DARIO D’ALBORA

TITOLO: IL LIBRO DI DARIO

EDITORE: GIANNINI EDITORE

COLLANA: LA CISTERNA VOL.6

PAGINE: 132

PREZZO: €15,00