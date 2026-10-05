Il Lupo e l’Aquila, presentazione del libro giovedì 15 a San Potito Sannitico

- pubblicità -

Un viaggio incantato immersi nella natura incontaminata del Matese per riscoprire il valore dell’amicizia e il rispetto per l’ambiente. Si terrà il 15 ottobre alle ore 19:00, presso la Sala Multimediale del Parco Nazionale del Matese in via Figulantina, a San Potito Sannitico, la presentazione ufficiale del nuovo libro illustrato per bambini “Il Lupo e l’Aquila”, scritto da Amelia Izzo Amoroso d’Aragona, edito da Pluriversum e con la progettazione grafica affidata ad Adriana Gentile.

Dialogheranno con l’autrice: Andrea Boggia, presidente del comitato di gestione del Parco Nazionale del Matese; Francesco Imperadore, sindaco di San Potito Sannitico; Giuseppe Mallardo, sindaco di San Gregorio Matese e Annarosa Onofrio, psicologa e psicoterapeuta cognitivo comportamentale. Modera la giornalista Adele Consola.

L’evento

L’evento rappresenta un appuntamento imperdibile per famiglie, educatori e amanti della letteratura per l’infanzia. La location scelta — la sede del Parco Nazionale, in particolare la Sala Multimediale — rispecchia appieno l’anima dell’opera: un inno alla riscoperta del territorio, al contatto con la fauna selvatica e all’educazione ambientale fin dalla prima infanzia, in collaborazione anche con realtà educative locali come l’asilo nido “Cuccioli del Matese”.

“Il Lupo e l’Aquila” si presenta come una favola moderna dal sapore antico, capace di parlare con delicatezza sia ai più piccoli sia agli adulti che li accompagnano nella lettura.

Una sinergia di simboli: Il lupo, custode dei boschi e della terra, e l’aquila, regina dei cieli e della libertà, diventano i protagonisti di un incontro inaspettato. Attraverso la loro storia, l’autrice Amelia Izzo Amoroso d’Aragona riesce a intrecciare il tema della diversità con quello della cooperazione: due creature apparentemente distanti trovano un punto d’incontro nella maestosità della natura che le circonda.

Immersi nella natura: Il sottotitolo “Immersi nella natura” è linea guida narrativa, ma anche un vero e proprio invito pedagogico. Le illustrazioni e il ritmo del racconto accompagnano i giovani lettori lungo i paesaggi e le atmosfere tipiche delle montagne matesine, stimolando la curiosità, il rispetto per gli animali e la tutela della biodiversità.

Amelia Izzo Amoroso d’Aragona

“Questa favola ha una doppia dedica: è dedicata ai nonni e alle nonne di una volta e… ai miei genitori, che mi hanno insegnato ad amare le favole. Ma è dedicata soprattutto alle mamme e ai papà di questa generazione, che dovranno guardare il mondo con occhi puri, perché solo così ci si può ancora sorprendere.

La favola del lupo e dell’aquila è una favola che deve emozionare piccoli e grandi, ma soprattutto deve unire due mondi: deve unire un adulto che racconta e un bambino che, con occhi affascinati, lo ascolta”. Ha dichiarato l’autrice.

L’autrice racconterà la genesi del progetto, dialogherà con ospiti e pubblico e firmerà le copie del libro.