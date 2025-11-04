Il mondo del vicolo, il libro di Monica Florio

- pubblicità -

Mercoledì 5 novembre, alle ore 18.00, presso la bibliomediateca “Ethos e Nomos” in via Bernini, 50 (Napoli), si terrà la presentazione del saggio “Il mondo del vicolo. Identità e rappresentazione” di Monica Florio (Guida Editori). Con l’Autrice dialogheranno Maurizio Sibilio, Vincenzo Vacca e Sergio Zazzera. Saluti di Marisa Lembo.

Napoli è considerata la città dei vicoli: se ne possono contare, infatti, più di cento. La Napoli del vicolo, però, non è solo quella dei Decumani perché i vicoli sono una realtà socio-ambientale trasversale, che si ritrova anche in altri quartieri, come al Vomero. Il saggio ricostruisce l’evoluzione e la trasformazione subita dal vicolo nel tempo, la vita quotidiana, l’economia a circuito chiuso, gli antichi mestieri, le feste e le usanze popolari, il ruolo della donna nella famiglia, il sentimento religioso, l’anima di quei personaggi che, a dispetto della loro marginalità, sono fortemente evocativi nel richiamarne le atmosfere.

Segno della vitalità e della forza espressiva della Napoli popolare, in cui è visibile il conflitto tra tradizione e modernità, è la traccia profonda che ha lasciato nell’arte, nella canzone, nel cinema, nella letteratura, nel teatro. E poiché sui muri dei vicoli si può leggere la storia di Napoli, questo saggio, che non è un libro di ricordi né di itinerari, diviene allora il racconto di una città.

Dopo “Storie di guappi e femminielli” (Guida, 2020), incentrato su due figure del vicolo estremamente rappresentative sul piano storico e sociale, l’Autrice si sofferma sulla mentalità di un mondo che, proprio grazie a un’economia di sussistenza, ha potuto in passato autogestirsi.

Le fotografie di Giuseppe Noviello accompagnano il lettore in questo viaggio tra i vicoli che, in seguito al recente boom del turismo, hanno avuto un forte rilancio, diventando motivo di orgoglio per i residenti.

L’Autrice

Monica Florio (1969) è una pubblicista napoletana che opera nell’ambito dell’editing, occupandosi della correzione e della valutazione di manoscritti. Collabora con l’Avantionline e il periodico di cultura napoletana www.ilrievocatore.it . Esordisce nel 2004 con il saggio “Il guappo – nella storia, nell’arte, nel costume” (Kairòs), finora l’unico studio esistente su questa figura. Nel 2020 ha analizzato due rappresentativi personaggi del vicolo in “Storie di guappi e femminielli” (Guida). Ha pubblicato vari romanzi per adulti e ragazzi, tra cui “Acque torbide” (Cento Autori, 2017). Nel 2025 è uscito per Giannini il saggio “Adolescenti in cerca di futuro. Dai Millennials ai Centennials: modelli di comunicazione, disagi sociali e prodotti culturali”.