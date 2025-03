Il Paese delle Meraviglie, mercoledì 26 alla Feltrinelli di Piazza dei Martiri

- pubblicità -

A Napoli il 26 marzo, in Piazza dei Martiri, una riflessione sugli invisibili e gli emarginati con Ascanio Celestini, (Poveri cristi, Einaudi), Sabrina Efionayi (Padrenostro, Feltrinelli) e Fatima Ouazri, operatrice presso la Cooperativa Sociale Dedalus, in dialogo con il regista e drammaturgo Davide Iodice e le letture a cura delle allieve e degli allievi della Scuola Elementare del teatro/ conservatorio popolare per le arti della scena e della Scuola del Teatro di Napoli.

A guidare il mese tematico, la nuova creatività della campagna Leggere insegna a leggere, che invita a riflettere sulle contraddizioni dell’Italia tra discriminazioni e possibilità di cambiamento.

Napoli, 26 marzo 2025 – Feltrinelli, in collaborazione con l’Associazione Il Razzismo è una brutta storia, dedica tutto il mese di marzo a Il paese delle meraviglie, rassegna di incontri, talk e dibattiti pensata e realizzata per stimolare una riflessione sulle molteplici e sfaccettate forme di discriminazione del nostro tempo.

A dare il nome al palinsesto è la nuova creatività della campagna di comunicazione del Gruppo Feltrinelli Leggere insegna a leggere: “Il paese delle meraviglie” è un invito a osservare e comprendere le contraddizioni del concetto di “meraviglia” nell’Italia di oggi. Da un lato, un Paese in cui episodi di discriminazione colpiscono in modi sorprendenti; dall’altro, un luogo in cui le nuove generazioni si adoperano per tracciare un futuro alternativo, più inclusivo ed equo.

Dal 3 al 31 marzo la rassegna attraverserà le librerie Feltrinelli delle città di Milano, Bologna, Verona, Napoli, Messina, Torino, Roma e Parma ospitando alcune tra le voci più autorevoli della letteratura, dello sport, della musica, della scuola e dell’associazionismo solidale. Tra i protagonisti: Mokhtar Amoudi, Jonathan Bazzi, Leila Belhadj Mohamed, Ascanio Celestini, Massimo Congiu, Ilaria Cucchi, Sabrina Efionayi, Amir Issaa, Paolo Rumiz, Ilaria Salis.

UN MESE DI EVENTI TRA LIBRI, TESTIMONIANZE E IMPEGNO CIVILE Dalla coesione sociale alla migrazione, dalla violenza istituzionale all’omofobia e al razzismo: un percorso in 13 appuntamenti che coinvolge anche la Feltrinelli di Napoli, dove il 26 marzo, alle ore 18:00, si terrà il panel “Invisibili ed emarginati” con Ascanio Celestini, autore di Poveri cristi (Einaudi), Sabrina Efionayi, autrice di Padrenostro (Feltrinelli), e Fatima Ouazri, operatrice presso la Cooperativa Sociale Dedalus, in dialogo con il regista e drammaturgo Davide Iodice e le letture a cura degli allievi e delle allieve della Scuola Elementare del teatro/ conservatorio popolare per le arti della scena e della Scuola del Teatro di Napoli.

A arricchire il mese tematico sono anche un concorso realizzato in collaborazione con Prima Effe. Feltrinelli per la scuola, rivolto a studenti e studentesse delle scuole primarie e secondarie, a cui è stato chiesto di interpretare nella forma espressiva da loro ritenuta più efficace il tema Quella volta che… il razzismo non esisteva?, e una proposta bibliografica di oltre 100 suggerimenti di lettura, esposta in tutte le librerie Feltrinelli e online su feltrinelli.it, dedicata ai temi della migrazione e dell’integrazione, della diversità e dell’emancipazione. Tra i titoli, per citarne solo alcuni, Corpi Estranei di Oiza Oubashi (People), Cultura, razza, potere di Stuart Hall (Ombre corte), Che razza di libro di Jason Mott (NNEditore), Fratellino di Ibrahime Balde (Feltrinelli).

Per scoprire il programma completo: www.lafeltrinelli.it/rassegna-antirazzista