Il rivoluzionario liberale, la vita di Corrado Sforza Fogliani

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A quattro anni dalla scomparsa di Corrado Sforza Fogliani, per lungo tempo presidente della Confedilizia e figura di riferimento nazionale nel dibattito giuridico ed economico, la Confederazione ne celebra il ricordo con un evento pubblico a Piacenza, sua città natale.

L’appuntamento è fissato per questo pomeriggio venerdì 18 settembre al PalabancaEventi di via Mazzini 14, dove sarà presentato il volume Il Rivoluzionario liberale, edito da Liberilibri e dedicato alla sua eredità culturale e civile.

Un parterre di studiosi e giornalisti per raccontare una vita dedicata alle istituzioni

Dopo i saluti dell’avvocato Domenico Capra, vicepresidente della Banca di Piacenza che ospita la manifestazione, interverranno: Antonino Coppolino, Emanuele Galba, Carlo Lottieri, Pierluigi Magnaschi, Michele Silenzi, e il Presidente di Confedilizia Giorgio Spaziani Testa, che successe proprio a Sforza Fogliani.

A moderare sarà il giornalista di RTL 102.5 Alberto Ciapparoni.

Gli interventi ripercorreranno la lunga attività di Sforza Fogliani: l’impegno nelle discipline giuridiche ed economiche, la passione per il giornalismo, l’interesse per la storia e l’arte, e il ruolo centrale svolto all’interno della Confedilizia, che ha guidato per molti anni contribuendo a definirne la linea nazionale.

Il premio di laurea in sua memoria

A seguire, si terrà la cerimonia di consegna del premio di laurea istituito dalla Confedilizia presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Piacenza, dedicato proprio a Corrado Sforza Fogliani. Un riconoscimento pensato per valorizzare giovani studiosi e mantenere vivo il legame con una figura che ha segnato profondamente la cultura giuridica e associativa italiana.

Un omaggio nella città che ha amato

L’evento sarà un’occasione per condividere, insieme a chi lo ha conosciuto e ha lavorato con lui, i ricordi di una vita «lunga e laboriosa», interamente consacrata allo studio, alle istituzioni e alla difesa dei diritti dei cittadini. Un tributo nella città che Sforza Fogliani ha sempre amato e alla quale ha dedicato parte importante del suo impegno pubblico.