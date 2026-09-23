Il Romance Book Party sbarca a Campania Libri Festival

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Il Romance Book Party arriva per la prima volta al Campania Libri Festival con il Romance Corner, uno spazio dedicato al mondo della narrativa romance, all’editoria e alle nuove forme di partecipazione e promozione legate alle community di lettori. Dal 1° al 4 ottobre 2026, il progetto sarà ospitato nel Cortile del Belvedere di Palazzo Reale di Napoli, nell’ambito del Festival.

La collaborazione rappresenta una novità per la manifestazione e porta in uno dei principali appuntamenti editoriali campani un progetto che negli ultimi anni ha riunito a Napoli autrici nazionali e internazionali, lettori, editori, professionisti del settore e creator.

Il genere Romance

Il Romance Book Party, ideato da Sara Menichetti e Valentina Trombetta, fondatrici di SEV Management, è un Festival dedicato alla narrativa romance in tutte le sue declinazioni, che ha costruito attorno al genere una community sempre più ampia nel Sud Italia andando oltre il tradizionale firmacopie, con panel, workshop, presentazioni e occasioni di confronto.

La seconda edizione, svoltasi il 6 giugno 2026 alla Mostra d’Oltremare di Napoli, ha confermato questa vocazione, mettendo in dialogo grandi nomi della narrativa romance, nuove voci e autori provenienti anche dal mondo delle piattaforme digitali. Nel corso delle diverse edizioni sono state ospiti, tra gli altri, Julia Quinn, Mercedes Ron, Catharina Maura, Laura Steven, Kelly Oram e Casey McQuiston, all’interno di programmi dedicati anche al rapporto tra editoria tradizionale, BookTok, Wattpad, scrittura ed educazione sentimentale.

DALLE GRANDI CASE EDITRICI ALLE NUOVE VOCI DEL ROMANCE

Il Romance Corner porterà al Campania Libri Festival una rappresentanza articolata del panorama romance contemporaneo.

Tra le autrici presenti figurano Carrie Leighton per Salani, Anna Zarlenga, Elisa Iani, Francesca Pascal e Cheryl per Newton Compton Editori, Estelle Hunt, Alice DC, Bess Young e Floriana D’Amico per Giunti, oltre a Beppe Roncari per Rizzoli, Ella Swann per Edizioni Piemme, Trisha Wear, Marica Mantice e Lara Cialdini per Sperling & Kupfer, Flaminia Galeoni per SEM, Fion Elgee per Land Editore.

Penne che rappresentano la varietà del romance contemporaneo, dalla rom-com al romantasy, alle contaminazioni con young adult e dark. Il rapporto tra libro e BookTok sarà uno degli elementi centrali del progetto, in un ecosistema digitale in cui TikTok, Instagram e le community di lettori contribuiscono alla scoperta e alla diffusione di nuovi titoli.

EDITORIA INDIPENDENTE E SELF-PUBLISHING

Accanto ai grandi gruppi editoriali, il Romance Corner darà uno spazio significativo anche a editoria indipendente e self-publishing, portando all’interno del Festival una componente del settore sempre più rilevante e in forte crescita.

In questo percorso avranno un ruolo centrale Land Editore di Elisa Serra con Francesca Sepe e Muziki Music Studio con Daniela E., realtà che contribuiranno a rappresentare la dimensione indipendente dell’editoria e creare un ponte tra autori, lettori e nuove forme di produzione e diffusione del libro. Il Romance Corner accoglierà infatti anche autrici self-published, offrendo loro per la prima volta uno spazio all’interno di Campania Libri Festival.

La scelta nasce dalla volontà di valorizzare le autrici self-published, sempre più protagoniste del panorama romance, dove editoria tradizionale, autopubblicazione e community digitali si incontrano e si alimentano a vicenda. Una struttura che il Romance Book Party ha sostenuto fin da subito.

TRA LIBRO, COMMUNITY E TERRITORIO

La presenza al Campania Libri Festival segna una nuova tappa nel percorso di Romance Book Party, portando nel cuore del Festival le diverse anime di un ecosistema editoriale in continua evoluzione. Tra gli appuntamenti del Romance Corner ci sarà anche il Gran Ballo Regency, coordinato da Romance Book Party nell’ambito di Campania Libri Festival, in programma giovedì 1° ottobre alle ore 16.00 al Teatro di Corte di Palazzo Reale. Un appuntamento dedicato alle atmosfere dell’epoca di Jane Austen e all’immaginario Regency tornato al centro della cultura popolare anche grazie al successo di Bridgerton.

APPUNTAMENTO AL 2027

Il progetto proseguirà oltre il Campania Libri Festival con la terza edizione del Romance Book Party, in programma il 12 giugno 2027 alla Mostra d’Oltremare di Napoli. Un percorso che continua a intrecciare romance, editoria e territorio, in una Napoli che nel 2027 accoglierà anche l’America’s Cup: proprio alla città e a questo grande appuntamento è dedicato un omaggio nella locandina del Romance Book Party 2027 a cura dell’artista Oreste Kaizek, partner e illustratore ufficiale dell’evento.