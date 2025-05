Il sesso degli alberi, il nuovo romanzo di Alessio Arena

- pubblicità -

Venerdì 30 maggio alle ore 18:00, presso la Feltrinelli di Piazza dei Martiri a Napoli, si terrà la presentazione de Il sesso degli alberi, nuovo romanzo di Alessio Arena (Fandango Libri), che dialogherà con il giornalista e scrittore Pier Luigi Razzano.

L’evento, a ingresso libero, rappresenta un’occasione speciale per incontrare l’autore e immergersi nell’universo narrativo di uno dei più originali interpreti del realismo fantastico contemporaneo. Ambientato tra Barcellona e Napoli, il libro racconta la storia di Matteo, un bambino che attraversa un percorso di trasformazione profonda, sospeso tra l’infanzia e l’identità in divenire, tra radici familiari e scoperte interiori.

Il sesso degli alberi è la storia di Matteo, undici anni, che vive in un paese della provincia spagnola con una madre assente e un padre pianista in sedia a rotelle. Quando il padre scompare e la madre lo spedisce a Napoli dalle zie, Matteo scopre un nuovo mondo: un palazzo decadente abitato da parenti eccentriche, protetto da presenze familiari e storiche, tra piante, numeri della smorfia e memorie musicali. Qui si scopre discendente di Matteuccio, celebre castrato del Seicento. Dotato di un dono per il canto e di un’empatia speciale per gli alberi, Matteo intraprende un viaggio fisico e spirituale alla ricerca di sé, accompagnato dall’amica Elisangela e dai femminielli del centro storico. Un romanzo che fonde melodramma, cronaca e sogno, radicato nella Napoli barocca e nella Barcellona delle radici migranti.

Alessio Arena (Napoli, 1984) è scrittore, cantautore, traduttore e docente di lingua e letteratura spagnola. Ha pubblicato diversi romanzi, tra cui L’infanzia delle cose (Premio Giuseppe Giusti Opera Prima), La letteratura tamil a Napoli (finalista Premio Neri Pozza) e La notte non vuole venire. Con Ninna nanna delle mosche ha vinto il Premio Procida-Isola di Arturo-Elsa Morante e il Premio Bookciak Legge. Musicista pluripremiato, ha vinto Musicultura e il Premio A.F.I., ed è stato candidato alla Targa Tenco. Ha all’attivo album come Bestiari(o) familiar(e), Il mare minore e Marco Polo, con cui ha ottenuto riconoscimenti al Premio Andrea Parodi. Vive tra Napoli e Barcellona, da sempre in equilibrio tra parola scritta e musica.