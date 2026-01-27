Il sindaco venuto dal mare, libro su Valenzi sabato 31

- pubblicità -

Sabato 31 gennaio alle 11 nella sede del Maschio Angioino Sala Litza Cittanova Valenzi presentazione del libro “Maurizio Valenzi. Il sindaco venuto dal mare” di Tonino Scala

Pubblicato da Armando De Nigris Editore nella collana tascabile Palepolis, dedicata a personaggi del mondo culturale napoletano, “Il sindaco venuto dal mare” ricostruisce la figura di Maurizio Valenzi come dirigente politico, intellettuale, amministratore pubblico e uomo capace di tenere insieme cultura, militanza e governo della città.

Alla presentazione interverranno Antonio Bassolino, Aldo Cennamo e Lucia Valenzi.

Sarà presente l’autore.

Con questo evento si chiuderà anche la mostra “La Napoli che si accese, cultura e spettacolo (1975-1983)”, realizzata per i 50 anni dall’elezione di Valenzi.

Arrivato a Napoli nel 1944, in una città devastata dalla guerra, Maurizio Valenzi ne diventa progressivamente parte viva, fino a guidarla negli anni Settanta e Ottanta: dal colera al terremoto, dalle lotte per la casa e per i servizi alla stagione del protagonismo popolare che porterà Napoli a eleggere, nel 1975, il primo sindaco comunista di una grande città del Mezzogiorno.

In un tempo segnato dalla crisi della rappresentanza e dalla distanza tra istituzioni e cittadini, il volume di Tonino Scala propone una riflessione necessaria sul senso della politica come servizio pubblico, partecipazione, costruzione collettiva di diritti.

Un appuntamento che non è solo memoria, ma occasione di discussione politica e civile su Napoli, sul Mezzogiorno e sul significato, oggi, della buona politica.

Tonino Scala scrittore, sceneggiatore e giornalista. Vive e lavora a Castellammare di Stabia. Autore di saggi e romanzi, anche rivolti ai bambini, racconta le contraddizioni del Sud Italia dall’arrivo a Napoli di Togliatti 1944 “Una Falce, un martello, una città” e il giovane Berlinguer. È il segretario regionale di Sinistra Italiana.

