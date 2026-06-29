Il tempo per davvero, il libro di Pierluigi Fusco

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Martedì 30 giugno, alle ore 18.00, alla Libreria Ubik Luce, Napoli Vomero, sarà presentato il libro , “Il tempo per davvero. Guida pratica al time management personale per chi ha troppe cose da fare”, Edizioni La Valle del Tempo, di Pierluigi Fusco, ingegnere, giornalista pubblicista e project manager.

L’incontro sarà moderato dalla giornalista de Il Mattino Diletta Capissi, con la partecipazione di Marcello Affuso, direttore di Eroica Fenice; di Fabio Bello, HR Manager di E. Marinella, e di Lucio Todisco, ricercatore di Organizzazione Aziendale all’Università degli Studi di Napoli Federico II.

Un appuntamento dedicato a una delle risorse più preziose e allo stesso tempo più trascurate della vita contemporanea: il tempo.

L’evento rappresenta un’occasione di confronto su un tema che accomuna studenti, professionisti, imprenditori e manager: la sensazione diffusa di non avere mai abbastanza tempo. In una società caratterizzata da ritmi accelerati, continue interruzioni e sovraccarico informativo, il libro propone un approccio concreto per recuperare il controllo delle proprie giornate e riallineare il tempo alle proprie priorità.

Il libro

Il volume nasce dall’esperienza professionale e personale dell’autore e raccoglie metodi, strumenti e strategie di organizzazione applicabili nella vita quotidiana. Attraverso esempi pratici, schemi operativi e tecniche di gestione delle priorità, il testo affronta temi come la pianificazione, la produttività personale, la lotta alla procrastinazione e la costruzione di abitudini efficaci. L’obiettivo non è fare più cose in meno tempo, ma imparare a dedicare tempo alle cose che contano davvero.

L’autore

Pierluigi Fusco, classe 1993, ha costruito il proprio percorso professionale tra ingegneria, project management, comunicazione e divulgazione culturale. Laureato in Ingegneria Meccanica presso l’Università Federico II di Napoli e con un MBA conseguito in Francia, da anni approfondisce i temi dell’organizzazione personale, della gestione del tempo e dello sviluppo delle competenze trasversali, con un approccio orientato all’applicazione pratica e ai risultati.

«Viviamo nell’illusione di avere un problema di tempo, quando in realtà abbiamo spesso un problema di priorità. Non possiamo creare nuove ore nelle nostre giornate, ma possiamo imparare a scegliere meglio come utilizzare quelle che abbiamo. Questo libro nasce proprio per aiutare le persone a riprendersi il controllo del proprio tempo e della propria vita, per davvero», dichiara l’autore.

Fusco parte da una riflessione semplice ma universale: perché le giornate sembrano sempre troppo corte? Da questa domanda nasce un percorso che guida il lettore a riconoscere i principali “ladri di tempo”, a sviluppare una maggiore consapevolezza delle proprie abitudini e a costruire un metodo sostenibile per gestire impegni personali e professionali senza sacrificare relazioni, benessere e crescita personale.

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.