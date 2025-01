In Mare Mostrum, il thriller enogastronomico di Paolo Farina

- pubblicità -

Sarà la Biblioteca Comunale di via Sala, a San Potito Sannitico, ad ospitare, venerdì 10 gennaio alle ore 18:00, l’autore del libro “In Mare Monstrum” Paolo Farina. Dopo i saluti istituzionali affidati al sindaco Francesco Imperadore saranno la giornalista Adele Consola e la professoressa Giovanna Del Vecchio a chiacchierare con il geologo casertano Paolo Farina, autore di un “thriller enogastronomico” sensazionale e avvincente.

“Mario Petrone è un poliziotto romano finalmente rientrato nella Capitale. Laura è un consigliere regionale calabrese; di sinistra, colta e combattiva, tutto il suo opposto. Lo chef stellato Vanni Cottafava è il coprotagonista che lascia tracce con spunti involontari e con le ricette che titolano i capitoli. La vicenda è segnata da frenetici spostamenti tra località turistiche del Mediterraneo col protagonista alle prese con una matassa che verrà districata a partire dalla spiaggia di Ostia, dove qualcuno rinviene una specie di scultura fatta di sabbia, alghe e resti umani. Parte da lì un’indagine che porta il lettore in giro per l’Europa sulle tracce di un serial-killer incline a delitti estremamente efferati. Sullo sfondo di questa pista di sangue c’è il racconto di un amore tormentato che fatica a mettere radici, ma anche uno sguardo attento sul Mar Mediterraneo che sta morendo a causa del marine littering. Nel terzo finale del romanzo comparirà l’antagonista. Prima grazie a frammenti di memoria recuperata, poi in forma quasi onirica. Ma prima che le ragioni della sua foga omicida diventino più interessanti della scoperta della sua identità, arriverà anche il racconto della sua storia”.

Questa la sinossi e dunque le premesse che fanno incuriosire il lettore buttando sulla storia un alone di mistero misto a curiosità di sapere e di scoprire, tra le righe del testo, le vicende raccontate.

“Siamo felici di ospitare, insieme ai ragazzi della Pro Loco Genius Loci, l’autore di questo testo che racchiude vicende e tematiche tanto vaste quanto intriganti”, ha dichiarato il sindaco Francesco Imperadore invitando i sui concittadini a scoprire le avvincenti vicende scritte dalla penna di Paolo Farina.