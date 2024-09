Ischia Film & Art Festival “Luchino Visconti” Successo per Graus Edizioni

- pubblicità -

Sabato 21 settembre, alle ore 11:00, si è tenuta la prestigiosa premiazione di chiusura della VII edizione dell’Ischia Film & Art Festival “Luchino Visconti”, un appuntamento annuale che celebra le eccellenze nel campo delle arti visive e letterarie. L’evento si è svolto presso l’aula magna dell’Istituto Tecnico alberghiero “V. Telese” di Ischia Porto, comune di una delle isole più suggestive e amate del golfo di Napoli.

L’Ischia Film & Art Festival è ormai riconosciuto a livello internazionale per la qualità delle opere selezionate e per la capacità di fondere insieme cinema, arte e territorio. Grazie all’attenta organizzazione e alla passione degli organizzatori, questo festival rappresenta un punto di riferimento per chiunque operi nel mondo della cultura e della narrazione visiva. La giuria, composta da figure di spicco del mondo del cinema, della letteratura e delle arti visive, garantisce una selezione di altissimo livello, celebrando ogni anno i lavori più innovativi e significativi.

Tra i premiati, due autori della casa editrice Graus Edizioni: l’appena diciottenne Emilia Martuccelli, la quale è stata insignita di un riconoscimento speciale per La Rosa e i cinque cavalieri (Graus Edizioni), un romanzo che ha saputo conquistare pubblico e critica per la sua profonda capacità narrativa e l’intreccio avvincente; affiancata da Alessandro Coppola, blogger napoletano anch’egli molto giovane, vincitore del Premio Visconti per il suo libro Le mie orecchie parlano (Graus Edizioni), con cui è stato capace di far commuovere un ampio pubblico, giovane e non, dinnanzi a quella che può e deve essere la bellezza e la fortuna che la vita ci regala ogni giorno.

Accanto agli autori della Graus Edizioni, sono stati premiati altri talenti di spicco del panorama culturale contemporaneo, a conferma dell’altissima qualità delle opere in gara. Tra i premiati spiccano:

– il progetto scenografico di Doriana e Massimiliano Fuksas, realizzato a luglio per Tosca e Turandot al Caracalla Festival 2024, vincitori del Premio Visconti per la “miglior scenografia di opera lirica”.

– per la sezione pittura, attestati di merito sono andati agli artisti Adelante Mattera, Ylenia Pilato, Emily Sirabella, Roberta Levato.

– il premio Visconti “Dimensioni Magiche del Cinema” è spettato all’artista e pittrice Grazia Famiglietti per il suo progetto “Di Passaggio”.

– Maurizio Ponticello, autore del romanzo storico La Vera Storia di Martia Basile (Mondadori Editore), ed il “duo” Claudia Carrescia e Paolo Iorio, autori del romanzo storico La Sirena di Posillipo (Rizzoli Editore).