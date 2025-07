Ischia libri d’A…Mare, proseguono gli appuntamenti

- pubblicità -

“Ischia libri d’A…Mare”, la rassegna letteraria giunta quest’anno alla XXIX edizione, prosegue con una serata dedicata al tempo dei ricordi che lunedì 28 luglio, alle ore 21.30, in Piazza Santa Restituta (Lacco Ameno – Ischia) vedrà ospiti Gianni Valentino, autore di “Feeling. Pino Daniele” (Colonnese Editore) ed Emanuela Ambrosino, autrice di “Generazione anZia” (Santelli Editore).

La rassegna è organizzata dall’Associazione Culturale Mare, Sole e Cultura con il contributo della Regione Campania (nell’ambito del Piano di promozione culturale 2025), in collaborazione con il Comune di Lacco Ameno e l’Albergo della Regina Isabella, che in occasione delle commemorazioni per i 430 anni della morte di Torquato Tasso è dedicata al tema “Il tempo ritrovato”.

Un incontro diviso in due parti: la prima con Gianni Valentino, che insieme a Gianni Ambrosino, direttore TG Canale 21, darà vita a un sorprendente e inedito mosaico della smisurata avventura creativa di Pino Daniele, il musicista e cantautore napoletano scomparso dieci anni fa: Pino compositore, Pino produttore, Pino pacifista, Pino autore di colonne sonore, Pino interprete d’ ‘a parlesia, Pino reporter e Pino fan delle parolacce poetiche.

Una seconda parte con Emanuela Ambrosino, che insieme a Titta Fiore, Presidente della Fondazione Film Commission Regione Campania, darà voce ai giovani alle prese con ansia, depressione, disturbi alimentari e difficoltà emotive. Un viaggio tra esperienze reali, raccontate senza filtri, per comprendere una crisi generazionale sempre più diffusa.

GIANNI VALENTINO nasce a Napoli nel 1975. Poeta/performer, giornalista, autore. Consulente musicale e cine-tv, educatore scolastico, curatore di progetti artistici. Attivista. Fonda il progetto di performance itineranti N AI F (Napoli tra cinema, poesia, musica, letteratura, cibo, teatro). Cura progetti e performance dedicati a EgonSchiele, Raffaele Viviani e Oum Kulthum. Vive a Napoli.

EMANUELA AMBROSINO è reporter e inviata a Skytg24 da oltre vent’anni. Si occupa di cronaca, sanità e scuola, con un occhio particolare alle tematiche giovanili e della salute mentale. Ha seguito la pandemia come inviata dai grandi ospedali milanesi alle più remote valli bergamasche. Vive a Milano con il marito e due figli di diciassette e nove anni.

La rassegna chiude lunedì 4 agosto con Amedeo Colella autore di “Napoli due volte al dì” (Mondadori).

Info

associazione.maresolecultura@gmail.com – M. 366 6421650