l Ragazzo dai Pantaloni Rosa, presentazione del libro al Pontano

Mercoledì 6 novembre 2024, alle 18:30, nella Sala degli Specchi dell’Istituto Pontano in Corso Vittorio Emanuele 58 a Napoli, Graus Edizioni presenta il libro “Il Ragazzo dai Pantaloni Rosa” scritto dal giornalista Ciro Cacciola con l’editor Maria Francesca Rubino.

L’incontro sarà arricchito dagli interventi e dalla partecipazione della giornalista e scrittrice Giuliana Gargiulo, di Pasquale Antonio Serra ed Emma Armentano, rispettivamente presidente CDA e preside dell’Istituto Pontano, di Angela Procaccini, scrittrice e dirigente scolastico, e di Adele Vairo, dirigente scolastico e presidente provinciale Caserta e vicepresidente regionale Campania ANP (Ass. Naz. Presidi).

Il libro, novellizzazione della sceneggiatura scritta dal produttore Roberto Proia per l’omonimo film in uscita nelle sale italiane il 7 novembre, è ispirato alla vera storia di Andrea Spezzacatena che il 20 novembre 2012, a soli 15 anni, si tolse la vita dopo essere stato vittima a scuola di ripetuti episodi di bullismo e cyberbullismo attraverso un profilo falso su Facebook aperto da alcuni suoi compagni per insultarlo e deriderlo.

Strutturato come un romanzo, il libro, come il film, immagina ed estende la vita di Andrea prima del suo tragico epilogo: gli anni piccoli, le vacanze, l’allegria, i giochi, gli amici, la famiglia ancora unita prima della separazione dei genitori, la passione per la musica e per il cinema, gli “amori”. E poi, inevitabilmente: l’adolescenza, i “pantaloni rosa”, il dolore, la tristezza, la spietatezza dei giovani coetanei, le persecuzioni sui social network, la fine della gioia.