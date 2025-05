La band del Super Santos, il libro di Antonio Belforte

- pubblicità -

Venerdì 6 giugno 2025, alle ore 18.30, presso la Chiesa di Santa Maria Maddalena ai Cristallini nella Sanità, si terrà la presentazione del romanzo di Antonio Benforte dal titolo “La band del Super Santos”, Prospettiva Editrice. A dialogare con l’autore sarà Gaetano Balestra, Assistente Sociale e membro della Cooperativa Sociale La Paranza, previsti interventi di Luigi Barletta (Accademia Belle Arti di Napoli) e di alcuni rappresentanti di realtà attive con i giovani del territorio.

La chiesa di Santa Maria della Maddalena in via dei Cristallini ha riaperto nel 2023 con murales di grandi artisti e tutta ridipinta di azzurro dai ragazzi del Rione. Il recupero della chiesa dei Cristallini fa parte del progetto “Luce al Rione Sanità”, avviato nel 2021 dalla Cooperativa La Paranza e gestita da La Sorte: la prima Cooperativa di Comunità di Napoli.

L’ingresso è libero.

Il Libro:

Diego, Paolo, Michele, Salvatore: quattro amici del quartiere Sanità, nel centro storico di Napoli, vivono una giovinezza spensierata, fatta di partite a calcio in piazza e fumetti, cercando di evitare le brutte strade e di rigare sempre dritto. Un’estate scoprono la musica rock, che diventa la loro più grande passione e un’ancora di salvezza, forse un modo per riscattarsi. Sulle orme di Beatles e Rolling Stones, mettono su una vera e propria band iniziando a suonare nei locali della zona e a conquistare il pubblico con il loro sano rock & roll. Non è sempre facile, tra scuola, lavoro, problemi personali e famigliari. Sulla loro strada incontrano Giovanni, proprietario di un negozio di strumenti musicali, che diventa il loro manager e li indirizza, facendoli crescere musicalmente e umanamente. Tra alti e bassi, provando a non scendere mai a compromessi, si fanno prima notare nel quartiere, suonano nei locali di tutta città e arrivano a Londra, tappa obbligata, sempre sulle orme dei Beatles. Una colletta tra amici, parenti e fan permette loro di incidere il primo disco e li spinge a tentare la partecipazione a un talent show: nonostante le porte chiuse in faccia, i ragazzi non perdono la speranza di diventare rockstar. Crescono insieme e nel frattempo vivono le gioie e i dolori dell’adolescenza, tra amori, litigi e la ricerca di un futuro migliore. Fino a incontrare, un po’ per caso, l’occasione della vita: un rocambolesco tour on the road in Salento, durante una torrida, indimenticabile estate.

La Cooperativa “La Sorte”

Il 13 febbraio 2024 è nata al Rione Sanità la Cooperativa “La Sorte”, la prima Cooperativa di Comunità di Napoli. Una cooperativa di comunità, ovvero un modello di innovazione sociale in cui sono i cittadini di una comunità che si organizzano per diventare produttori e fruitori di beni o servizi, favorendo sinergia, occasioni di crescita e coesione all’interno di una comunità alla quale i soci promotori appartengono, in questo caso il Rione Sanità.

La nascita della Cooperativa La Sorte rappresenta l’inizio di una storia che vede protagonisti un gruppo di dodici amici e soci fondatori, dai 22 ai 28 anni, e che porta con sé la voglia di poter contribuire alla rinascita del Rione Sanità.

Dopo un anno di formazione fornita dalla Paranza, la Cooperativa La Sorte si occupa oggi della gestione e della cura di alcune tra le chiese più affascinanti del Rione Sanità, offrendo ai napoletani e ai turisti esperienze di visita che mettono in relazione “l’abitante temporaneo”, il turista, con la comunità locale.