La casa dei ritorni, il nuovo romanzo di Valeria Galante

Mercoledì 2 luglio alle ore 18:00, presso la libreria Feltrinelli di Piazza dei Martiri a Napoli, sarà presentato La casa dei ritorni. I Morelli, una famiglia napoletana (Mondadori), il nuovo romanzo firmato da Valeria Galante, pseudonimo dietro cui si celano i fratelli Diana e Diego Lama.

Entrambi affermati giallisti, con la saga della famiglia Morelli si avventurano per la prima volta nella narrazione di una saga familiare ispirata alla loro storia reale.

Dopo La casa delle sirene e La casa della colpa, questo terzo capitolo conclude un viaggio intenso e appassionato tra memoria personale e storia collettiva, attraversando il secondo Novecento con tutte le sue passioni, i suoi traumi e le sue rinascite.

Terzo e ultimo tassello della saga tutta al femminile ambientata a Napoli, La casa dei ritorni ci porta nella seconda metà del Secolo breve, dagli entusiasmi del dopoguerra alla paura negli anni di piombo, dritto alle luci e alle tante ombre degli Ottanta, divisi tra il disimpegno e i semi ambigui che fioriranno nel nostro presente.

La vecchia casa dei Morelli, teatro di tante donne alla ricerca del proprio posto nel mondo, è stata demolita. Al suo posto è sorto un condominio di tre piani, con la famiglia Morelli a occuparne il terzo, e gli altri dati in affitto o in vendita.

Come è sempre successo, però, tra le mura di casa continua ad andare in scena la Storia: Nina, pronipote di quell’Elvira che un secolo prima ha dato inizio al racconto, è un’adolescente con una gran voglia di vivere in una città e in un Paese che sta rinascendo dopo la guerra; nonostante l’entusiasmo, la rabbia e la spensieratezza, dovrà fare i conti con il più doloroso dei rimpianti; Angie, la cugina nata in America, non è bella e ha la pelle ambrata; rifiutata in famiglia e a scuola, trova lentamente una propria identità fuori di casa, ma a che prezzo; e infine Federica, che scivola lungo gli anni Ottanta con leggerezza e disinvoltura, finendo avviluppata nelle loro spire più scure, ma anche trovando la forza per liberarsene. Sarà lei a indagare sul passato della famiglia, e a salire a ritroso, generazione dopo generazione, tirando le somme della lunga vicenda dei Morelli.

Diana Lama è laureata in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II e attualmente ricercatrice universitaria. Appassionata lettrice e collezionista di gialli sin dall’infanzia, ha esordito nella narrativa con il romanzo Rossi come lei, scritto insieme a Vincenzo De Falco e vincitore nel 1995 del Premio Tedeschi. Tra i suoi romanzi si segnalano Solo tra ragazze e La sirena sotto le alghe (Piemme), oltre a L’Anatomista e 27 ossa (Newton Compton). Alcune delle sue opere sono state tradotte in Francia e Germania, riscuotendo un ottimo successo. Insieme al fratello Diego Lama, ha firmato sotto lo pseudonimo Valeria Galante la saga della famiglia Morelli, pubblicata da Mondadori.

Diego Lama (Napoli, 4 dicembre 1964) è scrittore, architetto e giornalista italiano. Ha esordito nel panorama giallo vincendo il Premio Tedeschi nel 2015 con La collera di Napoli, pubblicato nella collana Il Giallo Mondadori e ristampato negli Oscar Mondadori nel 2016. La sua produzione letteraria è caratterizzata da ambientazioni partenopee e atmosfere noir, con protagonista il commissario Veneruso. Con la sorella Diana ha dato vita, sotto lo pseudonimo Valeria Galante, alla saga familiare della famiglia Morelli.