La dieta degli ormoni, Annamaria Colao presenta il suo libro al Pontano

Mercoledì 22 ottobre alle ore 18.00 all’Istituto Pontano di Napoli in Corso Vittorio Emanuele 581 a Napoli avrà luogo la presentazione del libro “La dieta degli ormoni” (Sonzogno Editore) della Professoressa Annamaria Colao, Professore di Endocrinologia e Malattie del Metabolismo, Cattedra UNESCO per l’educazione alla Salute e vice Presidente del Consiglio Superiore di Sanità. L’appuntamento sarà introdotto dal Presidente del Pontano Pasquale Antonio “Cicci” Serra e avrà come ospite lo scrittore Maurizio de Giovanni.

La Prof. Colao spiega nel suo testo che dimagrire è soprattutto una questione di ormoni; l’esperta infatti da anni studia con il suo team dell’Università Federico II di Napoli gli equilibri delicatissimi che dettano il nostro rapporto con la tavola e la sintesi delle sue ricerche è presentata proprio in questo testo che consente a tutti di perdere peso in maniera salutare, rapida e duratura, agendo alle radici del metabolismo.

Il piano della Prof. Colao si articola in quattro schemi che hanno come protagonisti altrettanti ormoni, da intrecciare e alternare nei vari momenti dell’esistenza: 1) Lo schema Insulina stop mira a ridurre l’insulina in circolo, andando ad aggredire le riserve adipose e in particolare il grasso addominale; 2) Il secondo schema, Serotoninergico, si accompagna al rilascio di serotonina, l’ormone del buon umore; 3) Il terzo, Leptinico, ripristina l’equilibrio tra grelina e leptina, i due ormoni coinvolti nella fame e nella sazietà; 4) L’ultimo schema, Melatonina plus, favorisce la produzione di melatonina, l’ormone del sonno, e consente un reset periodico del metabolismo.