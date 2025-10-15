La dieta degli ormoni, Annamaria Colao presenta il suo libro al Pontano

Mercoledì 22 ottobre alle ore 18.00 all’Istituto Pontano di Napoli in Corso Vittorio Emanuele 581 a Napoli avrà luogo la presentazione del libro “La dieta degli ormoni” (Sonzogno Editore)  della Professoressa Annamaria  Colao, Professore di Endocrinologia e Malattie del Metabolismo, Cattedra UNESCO per l’educazione alla Salute e vice Presidente del Consiglio Superiore di Sanità. L’appuntamento sarà introdotto dal Presidente del Pontano Pasquale Antonio  “Cicci” Serra e avrà come ospite lo scrittore  Maurizio de Giovanni. 

La Prof. Colao spiega nel suo testo che dimagrire è soprattutto una questione di ormoni; l’esperta infatti da anni studia con il suo team dell’Università Federico II di Napoli gli equilibri delicatissimi che dettano il nostro rapporto con la tavola e la sintesi delle sue ricerche è presentata proprio in questo testo che consente a tutti di perdere peso in maniera salutare, rapida e duratura, agendo alle radici del metabolismo. 

Il piano della Prof.  Colao si articola in quattro schemi che hanno come protagonisti altrettanti ormoni, da intrecciare e alternare nei vari momenti dell’esistenza: 1) Lo schema Insulina stop mira a ridurre l’insulina in circolo, andando ad aggredire le riserve adipose e in particolare il grasso addominale; 2) Il secondo schema, Serotoninergico, si accompagna al rilascio di serotonina, l’ormone del buon umore;  3)  Il terzo, Leptinico, ripristina l’equilibrio tra grelina e leptina, i due ormoni coinvolti nella fame e nella sazietà; 4) L’ultimo schema, Melatonina plus, favorisce la produzione di melatonina, l’ormone del sonno, e consente un reset periodico del metabolismo.

