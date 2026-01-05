La forza dell’amore, le poesie di Luca Ascierto

- pubblicità -

Un libro dove il cuore può rivendicare la sua vera essenza, lunedì 12 gennaio alle ore 18 presso la Feltrinelli di Piazza dei Martiri, Luca Ascierto presenterà la sua raccolta di poesie “La forza dell’amore”.

Il libro è pubblicato dalla Giannini Editore, nella collana Sorsi. Dopo i saluti di Giulia Giannini della Giannini Editore, dialogheranno con l’autore Angela Procaccini dirigente scolastica e scrittrice, Annalisa Angelone giornalista Rai.

Le letture saranno a cura dell’attrice Cristina Donadio. Modera Tiuna Notarbartolo, giornalista e direttrice del Premio Elsa Morante.

“La Forza dell’Amore” non è solo una raccolta di poesie, ma un viaggio attraverso i sentimenti controversi dell’autore, in cui amore e abbandono si intrecciano dando vita a una gamma intensa e contrapposta di percezioni. Cosa succede quando un sentimento amoroso si scontra con la percezione di un abbandono? Come si trasforma la passione di un amore perduto nell’assenza della persona amata? L’autore non offre risposte definitive, ma attraverso un linguaggio febbrile e lirico mette a nudo la propria vulnerabilità, restituendo al lettore la dolcezza, il dolore e l’urgenza di un amore vissuto fino in fondo. Il libro è pubblicato nella collana Sorsi,

Luca Ascierto è un giovane giornalista e poeta. Nato in una famiglia di medici, collabora con

Radio CRC. Nel 2024 ha pubblicato la sua prima raccolta poetica Movimenti dell’Anima. La Forza dell’Amore è la sua seconda opera, con cui prosegue il percorso di esplorazione dei sentimenti umani più intensi e universali.