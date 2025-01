La nuova ballata del vecchio marinaio, il nuovo libro di poesie di Maria Ida Sorrentino

- pubblicità -

Sabato 4 gennaio 2025 alle ore 17.30 presso il Museo Diocesano, in piazza Giovanni XXIII a Castellammare di Stabia, verrà presentato il libro di Maria Ida Sorrentino, “La nuova ballata del vecchio marinaio” edito da 1886 Publishing.

All’evento promosso dall’associazione “Nessuno e Centomila”, intervengono Cristian Izzo, poeta, drammaturgo, attore; Rosanna Longobardi, curatrice editoriale. Modera Paola de Simone, direttrice editoriale di StabiaNotizie.it.

Il volume, arricchito dalle belle illustrazioni di Nancy De Simone, è liberamente ispirato a “The Rime of the Ancient Mariner”, scritta da Samuel Taylor Coleridge nel 1789. Come scrive Cristian Izzo nella prefazione: “Nel lungo viaggio che, in una scrittura talvolta prosastica, altre volte quasi diaristica, con continui ritorni al verso più rigido e strutturato e alla dimensione più aulica, conduce nel fondo, nell’oscuro, attraverso quella vastità che ognuno contiene e non può conoscere, attraverso quell’altro che è in noi e si ritrae, l’atto di amare e tacere passa attraverso una riappropriazione di sé, del proprio originario e ingenuo amore (…)”

La ballata, così come in voga all’epoca, è un componimento composto da varie parti che rappresentano il fluire dei sentimenti. “Finalmente, posso condividere con voi – afferma l’autrice – un’opera che amo profondamente. Inizio dunque l’anno con il mare e la poesia, due elementi essenziali della mia vita”. Il libro è già disponibile su Amazon e, a breve, su tutti i principali store online e in libreria. La scrittrice stabiese ha già alle spalle svariate pubblicazioni e il tema centrale della sua produzione letteraria è sempre la poesia, perché – come afferma – “ho scelto la poesia per scappare da una vita a metà”. Il volume di Maria Ida Sorrentino arricchisce la collana di poesie della casa editrice campana.