- pubblicità -

Apre a Napoli, in via Enrico Alvino 129, la prima la prima Casa del Giallo italiana, sede di Gialli.it, l’associazione che ha ideato il Festival del Giallo Città di Napoli e che da 15 anni si occupa di crime e di mistero in Italia.

Fondata nel 2009 da Ciro Sabatino (direttore del Festival e autore del libro Storia del Giallo a Napoli), Gialli.it nasce come webmagazine, poi con l’ingresso della giornalista Anita Curci (che insieme a Claudia Migliore e Alberto Della Sala fa parte del Consiglio Direttivo del Festival), si trasforma in associazione multidisciplinare e gestisce, oltre che l’importante kermesse partenopea dedicata al crime e ai delitti di carta, anche un Club del Giallo (con oltre 150 soci), un periodico cartaceo, una casa editrice, e una Tour Agency che organizza visite guidate in Campania (in collaborazione con l’Assessorato al Turismo del Comune di Napoli).

L’apertura della prima sede ufficiale rappresenta un po’ la chiusura del cerchio di un progetto che da anni macina successi e coinvolge appassionati della letteratura di genere.

La Casa del Giallo, infatti, si presenta come una vera e propria stazione di posta per scrittori, giornalisti, giallisti e collezionisti che in qualche modo sono legati al filone intramontabile del mystery in tutte le sue declinazioni.

La sede, che sarà inaugurata mercoledì 13 novembre 2024 (a partire dalle 19), oltre ad una fornita biblioteca interamente dedicata al giallo, al noir, al thriller, e ad una vetrina con le ultime pubblicazioni di genere, propone uno spazio eventi per presentazioni, workshop e storie teatralizzate. Si va dai casi insoluti affrontati con magistrati, scrittori e detective professionisti, ai racconti di cronaca presentati con attori e giornalisti di nera. In programma anche mind games e workshop legati all’investigazione e alla criminologia, tra i quali va senz’altro segnalata la prima Detection School diretta dal magistrato Raffaele Marino, per anni nel pool della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli. Non mancheranno rassegne mensili dedicate al true crime e alla letteratura al femminile, come Gialli di Donne/Donne di Gialli e gli ormai abituali appuntamenti di Caffè Noir del sabato e della domenica mattina a partire dalle 10.

Nelle sale di via Enrico Alvino (dove sarà possibile trattenersi, incontrare amici e condividere passioni) si troveranno anche rari e curiosi oggetti da collezione legati al mondo del fantastico, e verrà offerto un servizio di book hunter per la caccia ai libri più rari del settore. Previsti anche tour fuori porta sui luoghi misteriosi più iconici e finanche una piccola sezione di antiquariato e di restauro di piccoli oggetti collegati al genere.

Il programma completo di tutte le iniziative di questa vera e propria casa del giallo verrà presentato durante l’inaugurazione del 13 novembre.

GIALLI.IT – LA SEDE

Via Enrico Alvino, 129 Napoli

Info: redazione@gialli.it

www.gialli.it