La ricchezza non giova ai morti, il nuovo libro di Francesco Pinto

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Lunedì 29 giugno ore 18.00

Libreria Feltrinelli Piazza dei Martiri, NAPOLI

FRANCESCO PINTO

presenta il suo nuovo romanzo

LA RICCHEZZA

NON GIOVA AI MORTI

Dialoga con

MAURIZIO DE GIOVANNI

Il romanzo

Napoli, 1962. Il boom economico avanza al ritmo di jazz. La città si trasforma a una velocità vertiginosa.

Al Vomero, il quartiere dei nuovi ricchi, i palazzi di cemento crescono insieme alle ambizioni degli speculatori, disposti a tutto pur di conquistare la collina a colpi di mazzette.

Una Napoli spaccata a metà

È una Napoli spaccata a metà: da una parte i salotti elitari, dove il vizio del gioco divora intere fortune e i debiti d’onore si pagano cari; dall’altra le umili domestiche, che spolverano i segreti delle famiglie borghesi e conoscono le vere miserie dei loro padroni.

Quando il costruttore corrotto Angelo Rapace viene assassinato, la polizia cerca un colpevole comodo.

Un’indagine non ufficiale

Ma i protagonisti del Club 22, il locale notturno più in voga del momento, non accettano le ingiustizie e decidono di fare luce sulla vicenda.

A capo di questa indagine non ufficiale c’è Samuele Caputo, in arte Sam, il talentuoso pianista del club, noto per reinterpretare i grandi pezzi americani in napoletano. Con l’aiuto del carismatico proprietario Eduardo De Angelis, un vero e proprio Robin Hood per la gente della zona, della pragmatica responsabile di sala Natascia e della magnetica stella del locale, Lucy Del Re, Sam si improvvisa detective.

Si infiltra nelle spietate partite a poker della borghesia e corteggia le cameriere dei quartieri alti per raccogliere i pettegolezzi più succulenti.

Giallo con ironia e satira sociale

La ricchezza non giova ai morti è un giallo avvincente che non rinuncia all’ironia. Mescolando memoria e satira sociale, Francesco Pinto racconta un’epoca in bilico tra splendore e corruzione, un affresco vivido e pungente della Napoli degli anni Sessanta. Tra umorismo e dolore, miseria e nobiltà, i personaggi creati da Pinto, risolvendo misteri, mettono in scena una meravigliosa commedia umana.

In uscita il 29 maggio, 18€, 288 pp

FRANCESCO PINTO

È nato nel 1952 a Salerno. È stato a lungo direttore della sede Rai di Napoli e oggi insegna all’Università Suor Orsola Benincasa. Ha pubblicato numerosi romanzi: per Mondadori La strada dritta (2011, da cui è stata tratta l’omonima miniserie Rai), Il lancio perfetto (2014) e L’età dell’oro (2016); per HarperCollins, L’uomo che salvò la bellezza (2020), Ci manda San Gennaro (2021) e Gli strani casi del Club 22 (2023).