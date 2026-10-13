martedì, Ottobre 13, 2026
Facebook Linkedin RSS X Youtube
Pubblicità
Home Cultura e Società Libri La storia del Giro della Campania nel libro di Gian Paolo Porreca

La storia del Giro della Campania nel libro di Gian Paolo Porreca

Di
Redazione
-
-Copertina#26
- pubblicità -

La storia dello Sport in Campania si arricchisce di un altro volume speciale. Si tratta del libro “Il Giro di Campania – La storia leggendaria della corsa nata nel 1911 per sfidare il Giro d’Italia e tornata a brillare nel ciclismo mondiale”, firmato da Gian Paolo Porreca, storica firma de Il Mattino e uno dei narratori di ciclismo più amati in Italia, ed edito da LeVarie di Marco Lobasso.

La presentazione di “Il Giro di Campania” è in programma lunedì 26 ottobre alle ore 18 a La Feltrinelli di Napoli di Piazza dei Martiri. Dal 26 ottobre il libro sarà anche disponibile nelle librerie della regione e nei principali bookstore sul web.

Scopri di più da Gazzetta di Napoli

Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.

Kyneticsocial agenzia web di Salerno specializzata nella gestione dei social network come Facebook, Instagram, Linkedin, acquista mi piace e follower italiani garantiti ed aumenta la visibilità dei tuoi social

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE

Kynetic |innovazione|comunicazione|tecnologie|www.kynetic.it