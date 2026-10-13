La storia del Giro della Campania nel libro di Gian Paolo Porreca

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La storia dello Sport in Campania si arricchisce di un altro volume speciale. Si tratta del libro “Il Giro di Campania – La storia leggendaria della corsa nata nel 1911 per sfidare il Giro d’Italia e tornata a brillare nel ciclismo mondiale”, firmato da Gian Paolo Porreca, storica firma de Il Mattino e uno dei narratori di ciclismo più amati in Italia, ed edito da LeVarie di Marco Lobasso.

La presentazione di “Il Giro di Campania” è in programma lunedì 26 ottobre alle ore 18 a La Feltrinelli di Napoli di Piazza dei Martiri. Dal 26 ottobre il libro sarà anche disponibile nelle librerie della regione e nei principali bookstore sul web.