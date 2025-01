La storia di Amalia Di Tella in un libro

- pubblicità -

Alla giovane Amalia Di Tella non manca niente: ha un fidanzato che la adora, una famiglia affiatata, una profonda passione per la chimica che la porta a iscriversi alla facoltà di Farmacia. Finché un giorno, all’improvviso, il suo mondo perfetto va in mille pezzi: alla mamma, amatissima, viene diagnosticato il morbo di Alzheimer e, per accudirla, smette di frequentare l’università. Però non smette di studiare e approfondire le discipline scientifiche che l’hanno sempre affascinata. Anzi, proprio per sostenere e supportare al meglio le terapie che vengono somministrate alla madre, si avvicina al mondo degli integratori.

Dopo la scomparsa della mamma, Amalia, ormai donna, riprende in mano le redini della sua esistenza e con risolutezza si rimette sui libri e si laurea in Scienze biologiche. Da lì nella sua vita si innesca una vera e propria rivoluzione che la travolge e la conduce a realizzare il suo sogno: creare una realtà imprenditoriale per promuovere il benessere delle persone.

È così che nel 2022 nasce Minabi, un’azienda che produce integratori interamente Made in Italy utilizzando materie prime di altissima qualità provenienti da fonti naturali. In queste pagine c’è tutta la sua storia di imprenditrice di successo e anche il racconto appassionato di una donna determinata ad abbattere barriere e a sfidare stereotipi: una vera fonte d’ispirazione e un’incitazione a non mollare mai, a sognare in grande e a lavorare duro perché «realizzare il proprio potenziale è una sfida continua, una battaglia quotidiana. Ma è una battaglia che vale la pena combattere».

La sua storia l’ha voluta raccontare nel libro “Integratori d’amare” (Cairo Editore) curato dal giornalista e autore Gabriele Parpiglia, che verrà presentato il 29 gennaio alle ore 18 al The St. Regis Rome in Via Vittorio Emanuele Orlando 3 (ingresso su invito).

__________________

Amalia Di Tella è una giovane imprenditrice casertana classe 1986 con studi in Scienze biologiche e un grande impegno nella ricerca nel settore del benessere. Con una squadra di fidati studiosi, ha messo a punto una linea di integratori alimentari naturali che ha avuto un grande successo in poco tempo trasformando il suo sogno in realtà.