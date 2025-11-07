L’amore impossibile, il nuovo romanzo di Chiara Tortorelli

- pubblicità -

Chiara Tortorelli, “autrice del femminile”, torna in libreria dal 14 novembre con un nuovo romanzo dal titolo “L’amore impossibile” (Homo Scrivens). Il libro sarà presentato a Napoli presso la Feltrinelli – Piazza dei Martiri, il 19 novembre alle ore 18. Interverranno con l’autrice: la giornalista e scrittrice Enza Alfano e l’editore Aldo Putignano. Letture di Maria Gabriella Tinè e Maria Rosaria Riccio.

L’amore impossibile

Questo romanzo chiude la cosiddetta “trilogia eretica” della Tortorelli, iniziata nel 2021 con il libro “Lilith”, la donna simbolo del femminile eretico e ribelle, proseguita nel 2023 con “Eresia”, un testo che racconta le donne, i soprusi di cui sono state vittime ma anche la loro forza, sino al 2025 con “L’amore impossibile”.

Questo romanzo si ispira all’equazione di Dirac: (δ + m) ψ = 0 e all’ Entanglement, il fenomeno di fisica quantistica, ovvero «Se due sistemi interagiscono tra loro per un certo periodo di tempo e poi vengono separati, non possono più essere descritti come due sistemi distinti, ma in qualche modo, diventano un unico sistema. In altri termini quello che accade a uno di loro continua a influenzare l’altro, anche se distanti chilometri o anni luce». In questo nuovo libro, la ricerca dell’autrice indaga il sentimento per eccellenza, l’amore. Sette donne sono protagoniste di relazioni vissute nel proprio tempo e nella propria età: dall’amore al tempo delle rughe all’amore acerbo, dall’amore materno a quello proibito sino all’amore coraggioso, a quello demone e oltre confine.

“Un intreccio dei personaggi che attraversa i secoli. Ieri, oggi e domani per raccontare l’amore in modo nuovo. Il romanzo attraversa tre tempi musicali: Barbara è una donna di oggi che lotta contro il tempo che passa e che vive un’amicizia platonica con un uomo molto più giovane di lei. Ingrid la nipote è un’adolescente problematica che ama un coetaneo ma non riesce a sentirsi felice. Mena vive un amore proibito e contrastato da sua madre. Helena vive una possessione amorosa mentre Pia un’adolescente ribelle e fuori dagli schemi esplora l’eros in un Medioevo di fervori religiosi. Ognuno dall’amore sarà toccato e profondamente trasformato. Ma di quale amore si tratta?”, commenta Chiara Tortorelli.

Ogni storia, ogni legame crea connessioni, a volte imprevedibili: è l’amore che agisce come una forza insopprimibile, violando i confini della fisica per instaurare nuovi legami, fondati sull’emozione e sulla passione.

La trama

Barbara e Luke vivono un’amicizia platonica, mentre la nipote di Barbara, Ingrid, ama Marco ma non riesce a sentirsi felice; in un altro tempo, Maria la dolce cresce sua figlia Mena tra le mille dicerie del paese; in un altro ancora, prigioniera della sua ricchissima famiglia, Pia, un’adolescente fuori dagli schemi, ama Filippo e sogna di liberarsi dal giogo di una vita prevedibile. Tutte loro dovranno porsi una domanda esistenziale, sul limite del sentimento, sulla ricerca della felicità attraverso l’altro. E ancor di più saranno costretti a chiedersi: cos’è l’amore?

L’amore impossibile

autrice Chiara Tortorelli

editore Homo Scrivens

Collana Direzioni Immaginarie

pp 232

Chiara Tortorelli

Chiara Tortorelli, scrittrice, editor e creativa pubblicitaria, ha pubblicato per Homo Scrivens Tabù (2017), Noi due punto zero (2018), Lilith (2021) e Eresia (2023) per Newton Compton invece “Storia Pettegola di Napoli” (2021). È coautrice con Silvana Totàro del soggetto Matilde Serao, la vita a modo mio, finanziato dalla Film Commission Campania, prodotto da Leocadia e 3D produzioni, regia di Paolo Coletta.