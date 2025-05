Le camelie invernali, il libro di Ermal Meta

- pubblicità -

Giovedì 22 maggio alle ore 18.00, presso la Fondazione Foqus (via Portacarrese a Montecalvario, Napoli), la libreria Feltrinelli di piazza dei Martiri presenta la tappa napoletana del tour letterario di Ermal Meta, in occasione dell’uscita del suo nuovo romanzo Le camelie invernali. L’autore dialogherà con il giornalista e critico musicale Federico Vacalebre, accompagnando il pubblico in un racconto che attraversa i conflitti del presente e le ferite ancora aperte del passato. Un incontro che unisce parole, memoria e identità, in uno dei luoghi più vivi e simbolici della cultura napoletana. Ingresso libero fino a esaurimento posti.

Dopo il successo dell’esordio Domani e per sempre – cinquantamila copie vendute, traduzioni in oltre dieci lingue, candidato al Premio Strega – l’autore ritorna adesso con un romanzo fatto di misteri e ombre di un passato che si insinuano tra le pieghe del presente: la storia di un conflitto viscerale tra due famiglie legate da segreti inconfessabili e da una tradizione oscura e ancestrale.

Albania, 2025. Lara, una studentessa di giornalismo, italiana di genitori albanesi, arriva in Albania per intervistare un uomo che vive rinchiuso nella sua abitazione da trent’anni. Lei non sa cosa la aspetta, non sa che questo incontro cambierà la sua vita.

Albania, 1995. Nel caos che travolge il Paese dopo la caduta del regime comunista, le vicende di due famiglie si intrecciano. Halil e sua moglie Rozafa vivono nel dolore per la scomparsa della loro bambina Nina, svanita nel nulla, e la loro unica consolazione è il figlio maggiore, Uksan. Zek, un uomo violento, maltratta la moglie Odeta, che spesso trova protezione nel figlio Samir. Uksan e Samir sono coetanei, amici per la pelle, con la vita davanti, anche in una terra senza futuro.

Un equivoco, una banale lite e Halil, padre di Uksan, picchia a morte Zek, padre di Samir. Il Kanun, un’antica legge albanese, esige la riparazione del delitto. Samir, ora, è obbligato dalla sua famiglia a preservarne l’onore, vendicare il sangue versato, uccidere il suo amico fraterno Uksan.

L’amicizia tra i due ragazzi, il loro desiderio di libertà, sarà più forte della vendetta.

E Lara, molti anni dopo, chi sta andando davvero a incontrare?

Ermal Meta è un cantante, autore, polistrumentista e produttore musicale albanese, naturalizzato italiano. Nel 2016 pubblica il suo primo album da solista. Ne seguono altri quattro, i cui tour registrano il tutto esaurito in Italia e in Europa. In questi ultimi anni ha ottenuto premi e riconoscimenti prestigiosi in campo musicale. Il suo esordio letterario, Domani e per sempre (La nave di Teseo, 2022), è stato candidato al premio Strega e tradotto in Francia, Germania, Spagna, Cina e Albania.