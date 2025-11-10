Le Pizzerie Storiche di Napoli, libro di Luciano Pignataro ora su Amazon

- pubblicità -

Quest’anno Napoli compie 2500 anni con entusiasmo e gioia, un anniversario che rende omaggio alla propria identità più autentica: quella di Neapolis, la “città nuova” fondata nel 475 a.C., dove tutto ebbe inizio. In occasione di questo “speciale compleanno” si inserisce la pubblicazione del libro “Le Pizzerie Storiche di Napoli: Viaggio nell’Anima della Città” un volume, di 124 pagine, curato dal giornalista e critico gastronomico Luciano Pignataro già disponibile su Amazon. Pubblicato in italiano e redatto, insieme a undici giornalisti specializzati, da Luciano Pignataro Wineblog — hub che promuove e documenta l’enogastronomia, con particolare attenzione alla pizza e oltre 600 recensioni di pizzerie in vent’anni di attività — il libro racconta la storia di 23 pizzerie storiche di Napoli, luoghi in cui la tradizione si tramanda da generazioni, talvolta da oltre due secoli. Grazie a un attento lavoro di networking, Pignataro ha messo insieme le migliori firme del panorama gastronomico campano, creando un racconto corale unico e autorevole. Il libro: “Le Pizzerie Storiche di Napoli” oltre a rappresentare un vero e proprio saggio sulla tradizione gastronomica esplora la pizza napoletana come fenomeno culturale e sociale: si tratta di un patrimonio culturale gastronomico che nessuna città al mondo può vantare, la testimonianza vivente del percorso fatto dalla pizza dalle viscere dei quartieri più poveri sino allo straordinario successo mondiale attuale, grazie anche a nuovi protagonisti che entrano di diritto in questo libro. Un volume prezioso, ricco di tante curiosità, da leggere per entrare nell’anima della metropoli “dei mille colori”, attraverso stili diversi che hanno in comune la passione. Un fantastico e irripetibile omaggio a Napoli, dove tutto è cominciato.

“Nasco nella carta e torno alla carta – commenta il giornalista Luciano Pignataro, curatore del volume– In un momento di sapere fluido ho sentito il bisogno di poter toccare una storia straordinaria. Ho deciso di fare un libro corale, a più mani, dando piena libertà di narrazione senza alcun vincolo di spazio per rispondere a tre esigenze. La prima è che la pizza appartiene alla comunità napoletana e non è al tempo stesso di nessuno e di tutti. La seconda è che per raccontare un mondo così complesso come Napoli servono più sensibilità, la terza è dare spazio alle giovani generazioni alle quali è affidato il compito di difendere e tramandare questo patrimonio che è stato spesso aggredito. Per esempio da chi dice che la pizza in Italia è stata portata dagli americani accreditando il pomodoro come prova e ignorando che il pomodoro è in uso nelle cucine napoletane almeno dal ‘700.”

Il volume, sostenuto dal Mulino Caputo, racconta la storia delle pizzerie centenarie e di quelle aperte a cavallo della seconda guerra mondiale. “Abbiamo voluto un solo partner – dice Pignataro – per sottolineare l’aspetto culturale del volume. E la scelta non poteva che ricadere sul Mulino di Napoli che rappresenta la pizza nel mondo, da sempre impegnato a sostenere attività culturali a Napoli, come il recente impegno sul Tesoro di San Gennaro dimostra.” – conclude Luciano Pignataro.

Il libro, che racconta l’arte del pizzaiolo napoletano — di cui la pizza napoletana è il prodotto tangibile, dichiarata dall’UNESCO patrimonio immateriale dell’umanità — è già un cult tra gli estimatori di cultura gastronomica e tradizione napoletana, e allo stesso tempo, ha riscosso grande attenzione in tutta Italia, essendo la pizza napoletana uno dei simboli più iconici e, universalmente riconosciuti, del Made in Italy.

SOMMARIO del libro: i protagonisti e le firme

Veniamo da lontano e andiamo lontano di Antimo Caputo

La Pizza Napoletana: storia dalle origini ai giorni nostri. di Luciano Pignataro

Pizza Artigianale

La differenza di valore è il pizzaiolo

Il profumo della pizza non è il profumo del pane

Le pizzerie e gli autori

Al 22. di Luciano Pignataro

Antica Pizzeria Da Michele di Maria Emma Di Lorenzo

Brandi di Giulia Cannada Bartoli

Cantina del Gallo di Giulia Cannada Bartoli

Cafasso di Francesca pace

Capasso di Francesca Pace

Concettina ai Tre Santi di Luciano Pignataro

Ciro Oliva, Il Folletto della Sanità di Guido Barendson Da Attilio

Da Attilio di Emanuela Sorrentino

Da Gennaro a Bagnoli di Leonardo Ciccarelli

Da Pasqualino Antica Pizzeria di Giulia Cannada Bartoli

Da Umberto. di Santa Di Salvo

La Pizza, un morso di salute e allegria di Francesca Marino

De Figliole di Antonella Amodio

Gorizia 1916 di Fosca Tortorelli

Imperatore 1906 di Antonella Amodio

La Masardona di Luciano Pignataro

La Pizza da Gennaro di Luciano Pignataro

Lombardi 1892 di Mariangela Barberisi

Mattozzi di Emanuela Sorrentino

Pellone di Francesca Pace

Por t’Alba di Antonella Amodio

Starita di Leonardo Ciccarelli

Trianon di Leonardo Ciccarelli

La pizza Napoletana fra passato e presente

Il matrimonio perfetto: la pizza e i social network con Enrico Porzio Vincenzo Capuano

Enzo Coccia di Luciano Pignataro

Il ricordo su Papero Giallo di Maurizio Cortese

Gino Sorbillo di Laura Guerra

Carmnella di Fosca Tortorelli

Diego Vitagliano, il destino del numero 10 di Luciano Pignataro

La pizza al Cinema e in tv di Santa Di Salvo

Lo sputo che divenne pizza di Alex Giordano