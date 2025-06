Le voci della città il romanzo di Marina Manco

- pubblicità -

Dopo aver letto Alleria di Marina Manco, ero molto curioso di scoprire il seguito. Le voci della città ha una struttura differente dal precedente volume e tuttavia mi ha coinvolto nello stesso modo per il ritmo incalzante e le mille vicende ricche di colpi di scena. Nel testo si sottolineano tanti nuovi aspetti dei personaggi incontrati nel primo volume, come Paco, Emma, Delia e la protagonista Madda. Oltre ad aggiungere nuove interessanti informazioni sui luoghi più noti di Napoli, spiegando in modo molto dettagliato la storia che li caratterizza. Il ruolo della nonna (Anna) continua ad essere molto affascinante.

I pensieri di questo personaggio sulla vita spingono a riflettere dando dei messaggi molto positivi. Il libro sottolinea ancora la forza delle donne e mette in luce anche il valore di certe scelte di alcuni personaggi maschili, come Paco e in parte Alessandro. Il mistero del rapimento di Lucrezia Spinelli, inoltre, aggiunge al romanzo una nota poliziesca che non guasta affatto.

Nulla è dato per scontato, nemmeno i legami familiari delle stesse protagoniste , che devono affrontare una serie di scoperte importanti sulle loro vite. La scrittrice ha decisamente una fervida immaginazione e ti conduce per mano nelle numerose vicende che si intrecciano in modo avvincente tra colpi di scena e riflessioni. Che dire !Anche questo secondo volume mi ha conquistato.

Di Alberto De Lorenzo