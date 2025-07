Libraia a Forio da venerdì 11 a domenica 13

- pubblicità -

Approda nel finesettimana al centro di Forio d’Ischia “Libraia”, la rassegna satellite di Bellissima 2025 tutta dedicata al mondo dell’editoria: da venerdì 11 a domenica 13 luglio, infatti, una serie di incontri, reading e installazioni si snoderanno tra il Chiostro di San Francesco, Piazza San Gaetano e nelle chiese e i portoni storici del Corso di Forio, dopo una prima edizione – quella invernale – tenutasi alla Villa La Colombaia. Ad animare il cuore pulsante del comune ischitano la presenza di circa venti case editrici e i rispettivi espositori con l’obiettivo di riproporre la parola scritta come gesto pubblico, condivisione e come risignificazione dello spazio comune. Evento di punta della giornata inaugurale è l’omaggio “Eva Kant: la donna che disegna il mistero” – a partire dalle ore 20 a Piazza San Gaetano –, incontro durante il quale interverrà il fumettista Riccardo Nunziati. Libraia 2025 è organizzata con il patrocinio del Campania Libri Festival e della Fondazione Campania dei Festival. Se è vero che l’arte è l’impronta che lasciamo e la cultura la memoria che ci definisce, ciò che in questo momento ospita la storica residenza estiva di Luchino Visconti assume sempre più, di appuntamento in appuntamento, i connotati di un appassionante viaggio tra le più variegate espressioni artistico-culturali che fanno da testimonianza evidente della capacità di essere umani. La rassegna, che prende il nome dall’iconico film del cineasta milanese, “Bellissima”, e che andrà avanti – sotto la direzione artistica di Annamaria Punzo – fino al 20 settembre, si articola in un ciclo di eventi che spaziano dal teatro alla musica, dal cinema alla letteratura. Con un cartellone costellato da grandi nomi quali Michele Placido, Peppe Lanzetta e Ruggero Cappuccio non mancheranno performance teatrali, presentazioni di libri, percorsi itineranti, concerti e persino spettacoli di danza classica. Dopo il talk che ha visto come protagonista Ornella Muti domenica scorsa, Bellissima 2025 riprenderà martedì 29 luglio dalle ore 21 alla Villa La Colombaia con lo spettacolo “L’antico amore” di Maurizio De Giovanni e Marco Zurzolo.

«Con questa rassegna – dichiara il Sindaco di Forio, Stani Verde – affermiamo con chiarezza un obiettivo politico e culturale: la riapertura della Villa La Colombaia come luogo simbolico e reale della rinascita di Forio. Un impegno concreto di questa Amministrazione e del Ministero della Cultura, che si traduce in investimenti strutturali e progettuali. Non un evento, ma un percorso: farne un presidio stabile della cultura e dell’identità del nostro territorio.»

«Bellissima rappresenta una visione – continua il Consigliere delegato alla cultura, Davide Laezza –: costruire nel tempo una stagione culturale continuativa, articolata e partecipata. La riapertura della Colombaia è il primo passo di un progetto più ampio che guarda ai giovani, alla formazione, alla costruzione di un’identità culturale condivisa. È in questo solco che si inserisce l’ambizione di dare vita a Forio Cultura, non solo come etichetta, ma come piattaforma civica e istituzionale capace di connettere eventi, luoghi, pratiche e comunità.»

«Bellissima 2025 – spiega Annamaria Punzo, Direttrice artistica – nasce dal desiderio di restituire alla cultura la sua funzione pubblica, condivisa e trasformativa. Non come territorio d’affermazione individuale, ma come spazio critico, generativo, utile. Alla Villa La Colombaia, un luogo profondamente legato alla memoria culturale e cinematografica del nostro Paese, proviamo a intrecciare pensiero e memoria, arte e cura. È una scommessa sul senso della cultura oggi: renderla strumento di lettura del mondo, e non soltanto occasione di intrattenimento. Insomma, un inno ad abitare la vita.»

Bellissima 2025 è organizzato dall’Ufficio Beni culturali del Comune di Forio in collaborazione con Regione Campania, SCABEC, Juju Entertainment e con il patrocinio morale della Città metropolitana di Napoli; sponsor ufficiali della rassegna: Alilauro, Medmar, Snav e Botanaia Relais Resort.

LIBRAIA 2025 PROGRAMMA (Ingresso gratuito o su prenotazione fino esaurimento posti attraverso event brite) VENERDI 11 LUGLIO CHIOSTRO DI SAN FRANCESCO 18:00 Presentazione della collana Tagli d’Anima di OssoRosso Edizioni 19:00 L’inaffondabile – Graus Editore 19:30 Il Settecento a Ischia. Vicende, viaggiatori e stragi, Rosario de Laurentis, Il Settecento a Ischia. Vicende, viaggiatori e stragi, La Valle del Tempo, l’autore dialoga con Mario Rovinello e Ciro Esposito 21:00 Cartoline da Ischia attraverso le foto di Enzo Rando. Edizioni Imagaenaria. Dialoga con l’autore Fabio Vecchiolla 21:30 Trentadue pillole e diciassette racconti – Paolo May dialoga con Salvatore Ronga PIAZZA SAN GAETANO 18:15 Le ragazze di via dei Fiorentini. Una inedita storia di relazioni femminili nel PCI-PDS-DS a Napoli – Liguori Editore, una delle autrici, Giovanna Martano, dialoga con Ilaria Perrelli 19:00 Dupercento di Mauro Galliano – La Valle del Tempo 20:00 Eva Kant: la donna che disegna il mistero. Interviene Riccardo Nunziati (Astorina) 21:30 Il Ragazzo dai pantaloni rosa – di Ciro Cacciola, Maria Francesca Rubino – Graus Editore con la regista Margherita Ferri, modera Marianna Lamonica CORSO DI FORIO 18:30 Skip in viaggio nel tempo – Giulia Bosio, Alberto Collareta, Carla Negrini, Agenzia Pensiero Creativo Editore SABATO 12 LUGLIO CHIOSTRO DI SAN FRANCESCO 18:00 La vita oltre il plexiglas – Dave Given, OssoRosso Edizioni 18:45 Undici. Non dimenticare di Andrej Longo, Sellerio Editore. L’autore dialoga con Antonietta Manzi 19:40 Rondini senza Nido, di Maurizio Orlacchio. Dialoga con l’autore Salvi Monti 21:30 Massoneria e Giornalismo nell’isola d’Ischia di Benedetto Valentino, Valentino Editore – Dialoga con l’autore Emanuele Verde PIAZZA SAN GAETANO 18:00 L’altra madre di Sergio Saggese Edizioni Vulcaniche a seguire NON CI RESTA CHE NAPOLI E… IL CIOCCOLATO di Eduardo Costanzo In occasione del 100° anniversario (1925-2025) della nascita della fabbrica del cioccolato “Silva”. Edizioni Vulcaniche 19:00 McTominay – Cuore scozzese, anima azzurra di John Ludden La Valle del Tempo 19:45 Il brigadiere del Carmine e l’oro della patria di Enrico Mirani, Liberedizioni 21:00 Un pensiero ribelle, Mirella Armiero, Solferino Editore. Dialoga con l’autrice Annamaria Punzo 21:45 Fabrizio Coppola: reading concerto CORSO DI FORIO 18:00 La neve a luglio di Claudia Reghenzi, Zephyro Edizioni 19:00 Il gabbiano dalle ali di cartone, di Mauro Umile e Valeria Fattore, Graus Editore 19:30 Facciamo bene i conti. Equità fiscale per una Italia più giusta di Ferdinando Capuozzo, Giannini Editore 21:00 Guida di Parigi misteriosa, Marco Cesario, La Valle del Tempo Edizioni 21:30 Poteri occulti, Luigi De Magistris, Fazi, 2025. Dialoga con l’autore Domenico Ciruzzi DOMENICA 13 LUGLIO CHIOSTRO DI SAN FRANCESCO 19:00 – Presentazione della fanzine indipendente “La Fanzine Oltre i Tabù” – Incontro con Stefania Ristoro e Clara Mori, Le Zie PIAZZA SAN GAETANO 19:00 Io sono Tonino di Antonio Pacifico e L’ingenuità che uccide di Tommasina Crugliano Graus Editore. Dialoga con gli autori Alice Balistreri 19:30 Salotto Graus con C. Cacciola, M. Ferri, G. Galli, S. Laurenza, E. Tartaglia Polcini, modera Alessia Cherillo 21:00 Il Corredo, di Patrizia Rinaldi, Piemme Edizioni