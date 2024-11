Libro di Staino alla Fondazione Valenzi

- pubblicità -

Nella sala Litza Cittanova Valenzi si presenta sabato mattina 30 novembre il libro postumo di disegni di Sergio Staino “Quel giorno che Jesus non si fermò a Eboli”.

Dopo i saluti di Lucia Valenzi, interverranno il figlio dell’artista Michele Staino, il Sindaco del Comune di Aliano (Matera) Luigi De Lorenzo, l’assessore della Regione Basilicata Cosimo Latronico, il Direttore del GAL Lucania interiore Ennio Di Lorenzo, per la Fondazione Enrico Mattei Annalisa Percoco e Caterina Verrone. Saranno presenti la figlia del disegnatore Ilaria e il fratello Franco.

L’idea della graphic novel nasce nel 2019 proprio in un incontro tra il Sindaco e Sergio Staino.

Insieme immaginano di realizzare una storia su Aliano e Carlo Levi, confinato proprio nel paese durante il fascismo, in occasione di “Aliano Capitale Europea della Cultura” per un giorno, nell’anno in cui Matera era Capitale Europea della Cultura, Racconta il Sindaco che Sergio disse: “Prendiamo come protagonista Gesù e facciamo vedere cosa si è perso non proseguendo oltre Eboli!” come dice il titolo del libro di Carlo Levi.

E continuò: “Ci mettiamo anche il diavolo che lo vuole fermare. E Carlo Levi, che come me ha scoperto e si è innamorato della Basilicata, sarà la guida che condurrà Gesù ad Aliano”.

In questa occasione saranno presentate la candidatura del Comune di Aliano a Capitale Italiana della Cultura 2027 e l’edizione invernale del Festival di paesologia “La luna e i calanchi”.

La Fondazione Valenzi ospiterà all’inizio del prossimo anno la mostra con le tavole originali del libro disegnate da Sergio Staino.

Seguirà un buffet con prodotti tipici lucani.