Lo Stato vince sempre, il libro di Catello Maresca a San Potito Sannitico

Si terrà il giorno 10 dicembre, alle ore 11:00 presso l’Auditorium Comunale di San Potito Sannitico, la presentazione del libro “Lo Stato vince sempre”, del Magistrato Catello Maresca.

“Lo Stato Vince Sempre… Lo So” E’ la frase che disse Michele Zagaria la mattina del 7 dicembre 2011, quando fu catturato dopo oltre 16 anni di latitanza. Era scappato alle Forza dell’Ordine di tutta Italia che lo cercavano spasmodicamente e si nascondeva praticamente a casa sua, nel suo paese a Casapesenna, in provincia di Caserta. Si tratta della più importante operazione antimafia in Campania negli ultimi 10 anni raccontata da chi l’ha condotta in prima persona: Catello Maresca. Questo il tema del libro.

Il ricavato delle vendite del libro sarà devoluto all’Associazione U.N.I.C.A. (Unione Nazionale Italiana della Cultura Antimafia). Un contributo per dare manforte in una guerra di valori contro la violenza e la sopraffazione.

“Siamo felicissimi di ospitare nella nostra San Potito il Magistrato Catello Maresca, ormai simbolo della lotta contro il fenomeno malavitoso camorra. Saremo fieri di accoglierlo soprattutto per lo straordinario lavoro che sta facendo con i giovani, portando in giro la presentazione del suo libro e quindi la sua testimonianza”. Ha dichiarato il sindaco Francesco Imperadore.

Dichiarazione che Imperadore ha inteso diffondere anche da presidente del GAL Alto Casertano proprio perché il Gruppo d’Azione Locale (GAL), è uno strumento che ha come obiettivo il miglioramento socio-economico delle comunità rurali.

“Il tessuto sociale ed economico delle comunità rurali ha bisogno anche di queste testimonianze per garantire ai giovani matesini un buon futuro”. Ha concluso il presidente Imperadore.