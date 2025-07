Lucania visiva, il libro di Palmarosa Fuccella

- pubblicità -

Si terrà giovedì 3 luglio 2025 alle ore 18:30, presso il Centro Studi La Contea in via Toledo 418, la presentazione del volume “Lucania visiva. Scritti tra storia, arte e comunicazione” di Palmarosa Fuccella, edito da Calice Editori. Il libro propone un viaggio coinvolgente tra le radici culturali della Lucania, unendo memoria, arte, narrazione e ricerca in un’opera densa di suggestioni.

Ad aprire l’incontro saranno i saluti dell’On. Avv. Luciano Schifone, presidente del Centro Studi La Contea, del prof. Antonio Martino, presidente dell’Associazione Rocco Scotellaro di Portici, del dott. Vincenzo Ciruzzi, decano dell’Associazione Giustino Fortunato, e di Biagio Ancarola, Ph.D. dell’Associazione Giustino Fortunato.

Seguiranno gli interventi del prof. Franco Vitelli dell’Università degli Studi di Bari, della prof.ssa Isabella Valente dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, dell’assessore alla Cultura del Comune di Avigliano, Angela M. Salvatore, e dell’avv. Domenico Ciruzzi, già presidente del Premio Napoli.

Nel corso dell’evento sarà presente l’autrice Palmarosa Fuccella, che racconterà al pubblico la genesi del suo lavoro, nato – come lei stessa scrive – da un impulso creativo che trova appagamento nella gioia della ricerca e nella fedeltà alle terre di origine. Il testo si presenta come una preziosa occasione per comprendere, attraverso immagini e parole, la complessità dell’identità lucana, da Leonardo Sinisgalli a Mimmo Castellano, da Rocco Scotellaro a Maria Padula e Francesco Ranaldi.

L’ingresso è libero. Per informazioni: Centro Studi La Contea, tel. 081 5511097.