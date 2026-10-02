Lucio Corsi – Volevo essere strano, il libro di Donato Zoppo al Campania Libri Festival

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Sabato 3 ottobre 2026 nuova presentazione napoletana per Lucio Corsi – Volevo essere strano, il nuovo libro di Donato Zoppo, pubblicato da Aliberti Compagnia Editoriale, che sarà raccontato dall’autore, insieme al giornalista e scrittore Michelangelo Iossa, nella Sala Diamante di Palazzo Reale per il Campania Libri Festival 2026.

Lucio Corsi

La Maremma e le astronavi, dinosauri, bestie selvatiche e Sanremo, una faccia pittata di bianco, Topo Gigio, la canzone d’autore e tante chitarre elettriche. All’indomani del trionfo sanremese con Volevo essere un duro, del successo all’Eurovision, del tour all’estero e della popolarità che lo ha reso l’artista più googlato del 2025, Lucio Corsi continua a fare musica senza venire meno alla sua eccentricità, al suo essere un’anomalia per la musica leggera contemporanea, un musicista che si è nutrito di glam rock e di canzone d’autore, di David Bowie e Ivan Graziani, di T. Rex e Paolo Conte. Ha portato al Festival sé stesso, la sua musica a cavallo tra rock anni ’70 e tradizione cantautorale italiana. Lo ha fatto senza rinunciare alla sua personalità, mostrandosi alieno sul palco dell’Ariston. Uno strano, più che un duro.

La poetica e la musica

Con quattro album e centinaia di concerti all’attivo, compreso un tour europeo, Lucio Corsi è una delle figure più interessanti del panorama italiano negli ultimi anni. Le sue canzoni sono in linea con la lezione di grandi italiani e stranieri come Lucio Battisti, Ivan Graziani, Renato Zero, Flavio Giurato, Randy Newman e Marc Bolan, la sua partecipazione sanremese è avvenuta in continuità con le apparizioni di tanti eccentrici, alternativi ai canoni festivalieri, da Vasco Rossi a Elio e le Storie Tese passando per Rino Gaetano e Morgan. Tutti accomunati da un unico motto: Volevo essere strano.

Al suo quarto libro con Aliberti, dopo il successo dei testi su Battisti, CSI e Litfiba, Donato Zoppo prova ad entrare nel mondo di Lucio Corsi. In Volevo essere strano, il primo libro in Italia sul musicista toscano, racconta la sua diversità nel panorama della musica nostrana: la provenienza maremmana, gli ascolti di gioventù, il trasferimento a Milano, i primi dischi e la crescita inarrestabile, la collaborazione con i Baustelle e poi Tommaso Ottomano, il crescente apprezzamento della critica per album come Cosa faremo da grandi? (2020) e La gente che sogna (2023), fino all’esperienza di Sanremo.

La musica è come lo yoga

Il tutto narrato con piglio fantasioso e surreale, ricordando che Lucio Corsi ci «insegna che la musica è come lo yoga: è buona quando si esprime in purezza, quando è libera dalla zavorra del risultato, dall’assillo del consenso. Onesta e leggera. Strana, ma neanche tanto».

La poetica, la formazione e l’ispirazione, gli esiti musicali: in queste pagine Zoppo segue le tracce di un giovane artista con una carriera in divenire, alla sua prima «vigorosa falcata rock». Prefazione a cura di Francesco Bianconi dei Baustelle, copertina del grafico di Corsi Alessio Vitelli.

Donato Zoppo (Salerno, 1975) scrive per i magazine Audio Review e Jam, ha condotto per vent’anni il radio show Rock City Nights, si occupa di comunicazione come ufficio stampa. Ha scritto su Beatles, Lucio Battisti, CSI, Litfiba e tanti altri, diventando uno dei saggisti musicali più stimati in Italia.