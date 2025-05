Maggio dei Libri, ultimi appuntamenti a San Potito Sannitico

- pubblicità -

Nell’ambito della rassegna nazionale “Maggio dei libri” promossa dal Centro per il libro e la lettura e il Ministero della Cultura, il Comune di San Potito Sannitico e la Pro Loco di San Potito presentano gli ultimi due appuntamenti del “Maggio dei libri a San Potito”.

23 MAGGIO

Il 23 maggio ore 18, presso il Palazzo Filangieri, in via E. Sanillo a San Potito Sannitico, Mara Fortuna presenta il libro “La Canaria”. Dialoga con l’autrice Giulia Moscatiello. Sono previsti interventi musicali a cura di Chiara Ricigliano, soprano, e Mattia Salierno, chitarrista.

Mara Fortuna è nata e vive a Napoli, ma ha vissuto anche in altri luoghi e ama molto spostarsi e viaggiare. Si è laureata all’Istituto Universitario Orientale di Napoli e ha insegnato lingua e letteratura inglese nei licei scientifici.

Ha studiato e insegnato danza contemporanea presso Movimento Danza per dieci anni e successivamente ginnastica dolce ed espressione corporea.

È giornalista pubblicista, ha tenuto le rubriche “Questioni di genere” e “Artemisia” per “Il Mediano.it” ed ha scritto di danza per “Campadidanza.it”.

Ha seguito per dieci anni i laboratori e gli stage (poesia, scrittura drammaturgica e cinematografica) di scrittura creativa de “Lalineascritta” con Antonella Cilento.

Ha fondato e presiede l’associazione “La Principessa Azzurra”, contro la discriminazione e la violenza di genere, e tiene laboratori di educazione ai sentimenti attraverso la scrittura libera, la drammatizzazione, il racconto autobiografico, la danza libera.

Il romanzo “La Canaria” è ambientato a Napoli, negli anni Sessanta. L’anziana Ida, in stato confusionale, scaraventa in strada ogni oggetto che le capita a tiro. Da quel momento la sorella Gilda è costretta ad assisterla, anche se le due si detestano: il loro legame sororale si è temprato in una vicinanza insostenibile, ma necessaria a entrambe. Durante la notte insonne che trascorrono nello stesso letto, ma dandosi le spalle, le due si immergono nei ricordi del passato. Ida, affascinante e malinconica, ha sempre avuto una bellissima voce e un grande talento compositivo, ma ha dovuto sacrificarli sull’altare della serenità familiare. Gilda, ambiziosa e combattiva, desiderava fare l’attrice, ma i suoi sogni si sono rivelati illusioni. Attraverso la storia di due “sorelle geniali” vissute in un contesto storico in cui nascere donna era difficile e diventare una artista impossibile, Mara Fortuna conferma la sua abilità nell’indagare l’animo femminile.

30 MAGGIO

Il 30 maggio ore 18, presso la Biblioteca Comunale (sede della Pro Loco), in via Sala a San Potito Sannitico, Roberto Perrotti presenta il libro “Toccare l’assenza”. Dialoga con l’autore Jenifer Hortal. Sono previste letture a cura di Piergiuseppe Francione.

Roberto Perrotti (Piedimonte Matese, 1956), è psicoanalista e scrittore. Ha pubblicato per Edizioni Simone due saggi sulla scuola, per Guida Editore La trilogia dei capperi (2005) e Passodincanto (2008), per ASMV Edizioni, tre racconti lunghi. Scrive per InSalutenew e Artapartofculture. È inoltre ideatore e direttore artistico del Festival dell’Erranza.

Il libro “Toccare l’assenza” è una raccolta di brani poetici che attraversano la memoria di luoghi e d’incontri, che ha rischiato di disperdersi. I componimenti non sono scritti nella ricerca di una quiete, ma per riconoscere in trasparenza ciò che rimane della propria esperienza. Sostano, come stranieri in cammino, negli spazi necessari della presenza: la nascita, la morte dei genitori, gli amori, i rinvii. Non per cercare rimedi, piuttosto per accedere all’assenza che a tali aspetti si accompagna. Per toccare il suo mancare e sperimentare come il dimorare nella precarietà ci possa arricchire e lasciarci intuire i confini. La mancanza non va colmata, bensì sentita e abitata, accolta e trasformata.