Massimo Troisi. Il poeta del cuore, presentazione del libro venerdì 10

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Venerdì 10 aprile 2026 alle ore 18.00, la Libreria Raffaello di Napoli (in via Kerbaker 35 – quartiere Vomero) ospiterà la presentazione del libro “Massimo Troisi. Il poeta del cuore” del giovane attore e regista teatrale Giacomo Costanzo che esordisce anche come saggista con questa appassionante opera prima, interamente dedicata a Troisi: “Il mio libro è, innanzitutto, un autentico atto d’amore.

I valori che Massimo Troisi ci ha lasciato come uomo e artista, sono sempre più necessari in tempi come questi. Avere l’opportunità di presentare il mio libro in anteprima a Napoli è per me una grande soddisfazione e una straordinaria emozione. Spero che il mio libro possa fare la sua parte nel ricordare e proseguire sullo stesso sentiero tracciato da Massimo. Un pensiero personale va anche alle nuove generazioni in particolare, affinché possano essere – attraverso la cultura – custodi e portatori di umanità” commenta Costanzo.

L’evento, promosso dalla casa editrice “La Valle del Tempo” è un’occasione speciale per riscoprire la sensibilità artistica e umana di Troisi, figura iconica del cinema e della cultura italiana, attraverso le pagine di un’opera che ne racconta l’anima più autentica.

A dialogare con l’autore saranno la professoressa Giuseppina Scognamiglio (Docente universitaria di drammaturgia e cinematografia presso l’Università ‘Federico II’ di Napoli) e il professor Silvio de Majo (editore) che guideranno il pubblico in un viaggio tra emozioni, ricordi e riflessioni legate alla figura dell’indimenticabile artista di San Giorgio a Cremano.

La serata sarà arricchita da un intervento musicale a cura di Gino Pezzullo (chitarra) e Silvana Silvestri (voce), che contribuiranno a creare un’atmosfera evocativa e coinvolgente con i brani frutto della collaborazione tra Massimo Troisi e Pino Daniele.

La copertina del libro è firmata da un’opera della pittrice Ombretta Del Monte.

Un appuntamento imperdibile per appassionati di cinema, letteratura e per tutti coloro che continuano a riconoscersi nella poetica delicata e profonda di Massimo Troisi.