Mo’ vene Natale, Tonino Scala rivisita Dickens

Tonino Scala torna con una sorpresa natalizia e stavolta mette mano al classico intramontabile di Charles Dickens, A Christmas Carol, portandolo dritto dritto nel cuore della tradizione natalizia, ma con quel tocco in più. Non aspettatevi una traduzione in napoletano da manuale o una semplice riduzione del celebre racconto: qui si parla di una vera e propria reinterpretazione, dove lo slang di tutti i giorni diventa protagonista.

In Mo’ vene Natale, edito da Edizioni MEA, Scala ci regala una versione del Canto di Natale che è tanto fedele alla storia quanto vicina alla cultura popolare. Non è il napoletano classico, quello delle commedie antiche, ma una lingua musicale e vivace, quella delle strade e dei vicoli, che parla proprio come noi.

La trama rimane quella che conosciamo e amiamo, ma raccontata come facevano le nonne, davanti al fuoco, con storie che riempivano le notti fredde e i cortili dei palazzi. E il bello è che questa versione parla a tutti, dai grandi ai piccini, e promette di scaldare il Natale di chiunque lo legga.

Lo troverete nelle migliori librerie e online da dicembre, un compagno ideale per queste feste, firmato da uno scrittore che non smette mai di sperimentare, con passione e un pizzico di sana ironia.

Per informazioni e dettagli: info@edizionimea.it