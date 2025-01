Nel segno di un perchè, il libro di Giacomo D’Ippolito

- pubblicità -

“Un viaggio per chi non smette di seguire le proprie passioni e realizzare i propri sogni lavorativi”: sarà la Libreria IoCiSto di Napoli – nel cuore del Vomero – ad ospitare la presentazione del volume “NEL SEGNO DI UN PERCHÉ” di Giacomo D’Ippolito.

MARTEDÌ 21 GENNAIO 2025 alle ore 18.00 , la libreria di via Cimarosa / Piazza Fuga, ospiterà la presentazione del libro d’esordio di Giacomo D’Ippolito, già vincitore del Premio “Campania Terra Felix” nella Sezione Libri.

Ad affiancare l’autore sarà il giornalista e scrittore Michelangelo Iossa.

Brand e Visual designer di formazione accademica in ambito economico, il quarantunenne D’Ippolito si è fatto largo nel mondo del visual design circa venti anni fa, ma è nell’ultimo quinquennio che ha vissuto la sua vera esplosione professionale.

“Nel segno di un perché”, il titolo del suo libro, è il racconto della sua storia – fatta di perseveranza e creatività – nel coltivare il sogno nel cassetto. Un sogno mosso da un perché forte, mai domo, che – passo dopo passo – lo ha condotto a dar voce al suo coraggio.

Una storia in cui si fondono ambizione e creatività, elementi presenti in ognuno di noi; è il racconto di una vera evoluzione, come spiega lo stesso autore: “Questo libro è la tavola da surf su cui cavalcare la mia onda, ma mi auguro che ogni lettore possa assaporare il piacere di dare voce al ‘suo’ perché. La sua vera libertà”.

Quel perché è voce della creatività, intesa come vero elemento differenziante della personalità, “la più alta forma di coraggio che un uomo possa esprimere”. È la libertà di vivere un futuro fallimento e rialzarsi con la stessa forza con la quale avevi iniziato quell’avventura”.

MARTEDÌ 21 GENNAIO 2025

ORE 18.00

LIBRERIA IOCISTO

PRESIDIO PERMANENTE DI PACE

VIA CIMAROSA, 20 | PIAZZA FUGA – NAPOLI

