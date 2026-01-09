Nicola Orsini e le fondazioni religiose a Nola nel Medioevo

- pubblicità -

Sabato 10 gennaio 2026, alle ore 18,00, nel Salone dei Medaglioni annesso al Museo Diocesano di Nola, l’Associazione “S.A.V.E. Saverio Carillo” aps-ets presenterà il libro di Luigi Tufano “I trecenteschi statuti del Collegio delle vergini dell’Annunziata di Nola”.

L’autore, docente di Storia medievale presso l’Università L’Orientale di Napoli, ripercorre in questo volume le vicende del Collegio nolano dell’Annunziata, un luogo di formazione religiosa e controllo sociale sulle giovani fanciulle dell’élite locale, fondato nel 1393 dal conte Nicola Orsini.

L’edizione degli Statuti de lo Collegio delle vergene de la Annunciata de Nola consente di restituire alla conoscenza una fonte documentaria particolarmente preziosa, data la rarità di questa tipologia documentaria per l’Italia Meridionale a questa altezza cronologica. Nel contempo, permette di comprendere meglio la politica fortemente elitaria di Nicola, conte di Nola e Gran Connestabile del Regno di Napoli, uno dei protagonisti della vita politica e culturale europea nel XIV secolo.

Il moderatore, dott. Antonio Russo, giornalista, calibrerà gli interventi dell’autore e delle due relatrici che lo affiancheranno. La professoressa Maria Carolina Campone, Presidente dell’Associazione “S.A.V.E. Saverio Carillo” e autrice di una serie di pubblicazioni dedicate a Brigida di Svezia (1303-1373), tratterà della presenza in città della santa patrona d’Europa e del suo rapporto con Nicola Orsini, protagonista della diffusione della regola monastica brigidina e promotore dell’iter della sua canonizzazione. La dottoressa Antonia Solpietro, Responsabile dell’Ufficio Beni culturali della Diocesi di Nola, illustrerà il ruolo delle fondazioni religiose presenti in città nel Medioevo e il loro prezioso apporto allo sviluppo della civitas nolana.

La presentazione del testo di Luigi Tufano si inserisce coerentemente nell’ambito delle attività promosse dall’Associazione “S.A.V.E. Saverio Carillo” attenta a valorizzare la conoscenza del nostro territorio. Attraverso l’analisi di questi Statuti, l’Associazione intende richiamare l’attenzione sulla raffinata strategia comunicativa del potere comitale di Nicola Orsini, basato -come ricorda l’autore nella Premessa– sull’intreccio di autorappresentazioni culturali, linguaggi e pratiche della politica e orientato a promuovere l’immagine personale e/o dinastica della famiglia.