Nietzsche e Marx si davano la mano, Marcello Veneziani all’Istituto Studi Filosofici martedì 2

Martedì 2 dicembre alle ore 18 all’Istituto italiano per gli studi filosofici in via Monte di Dio si presenta “Nietzsche e Marx si davano la mano” (Marsilio) di Marcello Veneziani.

Ne discutono con l’autore Roberto Esposito e Geminello Preterossi.

Due ritratti evocativi dei pensatori del conflitto e del futuro, della mutazione e dello smascheramento, con i loro ordigni inesplosi, le loro eredità tradite, intrecciate e contrapposte nel Novecento, e quel che resta oggi, con vista sul domani. Un tentativo di «restituire vita e umanità ai due autori, un invito ai lettori di sponde rivali, se esistono ancora sponde, a riconoscersi reciprocamente, a parlarsi e confrontarsi».