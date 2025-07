Oltre l’ombra dei colori, il romanzo d’esordio di Carlo Morriello

- pubblicità -

Martedì 15 luglio 2025, dalle 18.30 alle 20.00, al Gran Caffè Gambrinus di Napoli (via Chiaia, 1) si terrà un Silent Reading Party con la presentazione del romanzo d’esordio di Carlo Morriello, Oltre l’ombra dei colori.

Il Silent Reading Party è un evento nato a New York che invita gli appassionati di lettura a riunirsi in un ambiente tranquillo, spegnendo i cellulari per leggere in silenzio insieme o individualmente per circa un’ora, seguito da un momento di confronto e condivisione sulle letture. Questo format nasce per contrastare l’alienazione da smartphone, favorendo la concentrazione, la socialità e la passione per i libri in un’atmosfera conviviale, rilassata e suggestiva.

La serata, moderata da Fabrizia Maltese, prevede letture di Elisa Maschio e un dialogo collettivo sul romanzo, ambientato nella Napoli di fine Ottocento e incentrato su Michele Castaldo, giovane pittore alle prese con un incarico prestigioso e misteri irrisolti. Per l’occasione, i primi 15 iscritti alla serata sul sito silentreadingparty.it riceveranno una copia omaggio del libro firmato dall’autore.

“Avevo sempre voluto scrivere un romanzo ambientato nella mia Napoli, che parlasse della scoperta della propria identità, dei propri sogni da inseguire, anche quando tutto ciò è difficile,” ha dichiarato Carlo Morriello.

Docente di lettere nato a Napoli e residente in provincia di Treviso, con questo libro presenta il suo debutto letterario, un viaggio tra arte, psicologia e storia napoletana, con un forte tema di ricerca interiore e riscoperta di sé, dove il protagonista ha appena perso sua madre, quando riceve un incarico importante: dipingere un affresco nel monastero di Santa Chiara in sole tre settimane. Questo lavoro lo porterà a scoprire segreti del passato e a vivere eventi sorprendenti. Con l’aiuto delle persone a lui care e il ritorno di un amore del passato, riuscirà a capire meglio sé stesso e a superare momenti difficili. Il romanzo è anche un viaggio nella Napoli misteriosa, dove il sacro e il profano si mescolano tra vicoli e segreti. Al centro della storia c’è la scoperta di una verità nascosta che può cambiare la vita di una persona. Un dipinto, una rivelazione e la ricerca di sé stessi guidano la trama fino alla fine.

Pagina web del romanzo: https://bookabook.it/libro/oltre-lombra-dei-colori/

Booktrailer: https://www.youtube.com/watch?v=L9EL1UDkXJo

Contatti

https://www.facebook.com/people/Carlo-Morriello-Scrittore/61575201453614/

https://www.instagram.com/carlo.morriello/

Dati tecnici:

TITOLO: Oltre l’ombra dei colori

AUTORE: Carlo Morriello

GENERE: Romanzo

CASA EDITRICE: Bookabook di Milano

PAGINE: 416

COSTO: € 22,00

L’autore:

Carlo Morriello, classe 1969, è nato a Napoli ma vive a Castelfranco Veneto (Tv). Laureato in Lettere moderne, insegna nelle scuole superiori. Coltiva da tempo la passione per la scrittura, e in diverse forme: ha collaborato con alcuni periodici locali per le pagine di cronaca, cultura e approfondimento sociale, e ha partecipato ad alcuni concorsi letterari. Per Montedit ha pubblicato, nel 2000, una raccolta di racconti.

Oltre l’ombra dei colori è il suo romanzo d’esordio, che ha conosciuto una gestazione di circa tre anni e con il quale in due distinte edizioni del concorso nazionale Io scrittore è rientrato tra i 300 finalisti.