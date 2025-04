Oltre Misura, le poesie di Roberto Flauto a San Giorgio

- pubblicità -

La poesia è per Roberto Flauto: canto, musica, voce, luce che illumina il cammino, oscurità che contiene la scintilla creatrice. È poiesis sempre e comunque: genesi, creazione, nascita.

Oltre Misura (Turisa Editrice), è la raccolta di poesie del sociologo napoletano Roberto Flauto, che verrà presentata giovedi 17 aprile presso la Biblioteca Comunale Sac. Giovanni Alagi di San Giorgio a Cremano (Napoli), a partire dalle ore 18.

Dopo i saluti istituzionali da parte del primo cittadino, il Sindaco Giorgio Zinno, a dialogare con l’autore ci sarà Paola Buonanno, docente e sociologa.

Alcune poesie verranno lette ed interpretate da Emanuele Aversano. Sentimenti, azioni, pensieri tutto o quasi invocano percezioni di un uomo a volte contrastato da sé stesso, a volte privo delle forze necessarie per agire, e altre volte affidato all’imprevedibilità di un destino ancora in divenire.

Ma di quale sia il sentimento che emerge alla lettura se di inquietudine, gioia o semplicemente fantasia non è chiaro; ma ciò che è chiaro è che non vi è nulla di certo. La linearità espressiva conduce in modo spontaneo nella raccolta ‘Oltre Misura’, ad una solennità primigenia per nulla studiata e manierata.

L’autore in questi versi, probabilmente ha sempre in mente un ascoltatore, un destinatario, un lettore ideale ma anche assolutamente reale a cui dirsi con la forza della sincerità. Un percorso per nulla agevole, un cammino affrontato sempre con tenacia e con il sostegno delle proprie convinzioni, dei principi e degli ideali vissuti e interiorizzati nel profondo.

La stessa tenacia che esorta l’autore a non fermarsi e non tacere perché sente la necessità di farlo, di comunicare se stesso e perché auspica che qualcuno possa trovare nei propri versi, in forma di poesia, una strada per cambiare, per vivere una vita più ricca e in armonia. La sua è una poesia avulsa da ornamenti e raffinatezze stilistiche, proprio per invitare i lettori a cogliere l’essenza, senza fronzoli, un invito a recuperare la sostanza del fare e del sentire. Una consapevolezza lucida ma vulnerabile quella di Flauto, frutto di una particolare sensibilità e intelligenza.

Sabrina Ciani