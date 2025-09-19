Omaggio a Stefano Benni alla Feltrinelli domenica 21

- pubblicità -

Domenica 21 settembre 2025, alle ore 17:00, nelle librerie Feltrinelli verrà proiettato Ciao Lupo, un racconto video di circa 40 minuti che raccoglie materiali preziosi dall’archivio della casa editrice.

Le immagini restituiscono la voce viva e inconfondibile di Stefano Benni (1947–2025), scrittore, poeta, giornalista e artista poliedrico, capace come pochi di intrecciare ironia e immaginazione, intelligenza e leggerezza.

Stefano Benni legge e racconta i suoi libri che hanno segnato la storia e l’identità dell’editore Feltrinelli, invitando chi ascolta a un viaggio nelle parole e nello stile che lo hanno reso amatissimo da intere generazioni di lettrici e lettori.

Ciao Lupo non si esaurisce nella proiezione: sarà infatti il pubblico a dare seguito all’omaggio, con un momento collettivo di lettura. Lettrici e lettori sono chiamati a portare con sé il proprio libro del cuore di Benni e a sceglierne una pagina da condividere ad alta voce.

Faranno lo stesso anche alcuni ospiti speciali, tra cui Marcello Fois alla Feltrinelli di Bologna Ravegnana, Giordano Agrusta alla Feltrinelli di Roma Appia, Pako Ioffredo alla Feltrinelli di Napoli Martiri.

Un coro di voci che, unite, diventeranno il saluto più affettuoso e grato a un autore che non ha mai smesso di sorprenderci e accompagnarci.

“Le parole restano, la voce continua”: con questo spirito Feltrinelli apre le porte delle sue librerie a un ricordo condiviso, per trasformare l’assenza in presenza viva, e l’omaggio in un atto collettivo di amore per i libri.

Le librerie coinvolte: Arezzo, Bari, Bologna, Brescia, Catania, Cagliari (Quartucciu), Cosenza, Firenze, Genova, Messina, Milano (Piazza Piemonte e Corso Genova), Napoli, Parma, Roma (Via Appia Nuova, Largo di Torre Argentina, Viale Libia), Salerno, Savona, Torino (piazza CLN), Trieste, Verona.

Ciao Lupo (40’)

Regia: Federico Frascherelli.

Montaggio: Eccetera Sas

Immagini di Pirro Cuniberti

Si ringrazia per i contributi: Archivio Giangiacomo Feltrinelli Editore, Festivaletteratura di Mantova,

Pordenonelegge.