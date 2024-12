Ore incerte, il nuovo romanzo di Silvio Perrella

- pubblicità -

Mercoledì 11 dicembre ore 18

Feltrinelli Librerie piazza dei Martiri

Incontro con SILVIO PERRELLA

In occasione della presentazione del libro

ORE INCERTE

(ilSaggiatore)

Interviene ENRICA FERRARA

In Ore incerte due amanti senza patria va­gabondano in uno spazio che non ha confini. Si chiamano Hatem e Suleika e il narratore li in­contra nei pressi della Zisa di Palermo, mentre vivono in bilico tra mondi diversi, tra diorami e meridiane, con la loro Baghdad sempre pre­sente nei pensieri. Come due figure mitiche, si osservano a distanza mentre percorrono il loro viaggio, intenti a strappare attimi di passione dalle loro vite intrecciate. Ne nasce così un ro­manzo d’avventura che non conosce strade ret­tilinee ma solo soste, incontri e momenti rubati.

Viaggiare e raccontare sono una fuga co­stante dall’ordinario, «un’ora incerta» che si muove tra albe e tramonti, tra luci e ombre, tra gioia e dolore. I luoghi stessi prendono vita alla stregua di personaggi intravisti in una lanterna magica: spiagge che sprofondano nell’infinito, fari che illuminano sogni e ricordi, porti dove il mare e la terra si mescolano fino a confondersi.

Silvio Perrella dà vita a una danza di parole e immagini che ha il ritmo indiavolato di un bolero, dove Hatem e Suleika si trasformano nel simbolo di un amore che sfida il tempo e lo spazio, alla costante ricerca di un nuovo oriz­zonte da attraversare insieme.

L’AUTORE (Palermo, 1959), scritto­re, ha pubblicato tra gli altri Fino a Salgareda (2003), Giunapoli (2006), In fondo al mondo (2014), Doppio scatto (2015, nuova edizione 2024), Petraio (2021), Metronomi sotto i tavoli (2024). Ha curato il Meridiano delle opere di Raffaele La Capria e con lui ha scritto a quattro mani Di terra e mare (2018). Collabora con Rai Radio 3 e con la Radio svizzera italiana.