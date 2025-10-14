Padri separati, il libro di Rosa Di Caprio

- pubblicità -

Martedì 14 ottobre 2025, alle ore 18.00 , presso il Gran Caffè Gambrinus (Piazza Trieste e Trento, Napoli), si terrà la presentazione del nuovo libro dell’Avv. Rosa Di Caprio, “La Battaglia dei Papà. Storie di figli contesi e padri coraggio” (Guida Editori).

Avvocato divorzista e titolare dell’omonimo Studio Legale, Rosa Di Caprio si occupa di diritto di famiglia da oltre quindici anni, durante i quali ha seguito centinaia di casi di separazioni, divorzi, affido di minori e questioni patrimoniali. Dopo il successo del suo primo volume “Separiamoci e divorziamo: tutto quello che c’è da sapere prima di andare dall’avvocato”, l’autrice torna in libreria con un’opera che affronta uno dei temi più delicati e attuali del diritto di famiglia: quello della bigenitorialità e del ruolo dei padri nelle famiglie separate.

Attraverso testimonianze dirette, casi giudiziari e riflessioni maturate nella pratica professionale, “La Battaglia dei Papà” racconta le storie di uomini che lottano per non essere estromessi dalla vita dei propri figli, offrendo uno sguardo umano, giuridico e sociale sulle dinamiche che accompagnano la separazione e la gestione della genitorialità condivisa.

L’incontro sarà non solo un momento culturale, ma anche un’occasione di confronto e di riflessione aperta su temi come l’affido, l’adozione, il ruolo del padre nella società contemporanea e le sfide educative che la famiglia moderna si trova ad affrontare.

Ne discuteranno con l’autrice: Luca Trapanese, Assessore alle Politiche sociali del Comune di Napoli, Francesca Esposito, CTU del Tribunale di Napoli, Lorenzo Crea, Direttore di Retenews 24. E’ prevista la testimonianza di un papà separato. Modera il giornalista Enzo Agliardi.