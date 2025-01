- pubblicità -

È stata presentata presso l’Istituto per gli studi filosofici di Palazzo Serra la nuova collana editoriale “Palepolis – Chi ha contribuito a rendere grande Napoli”. L’evento, organizzato dall’editore Armando De Nigris, ha visto la partecipazione di ospiti illustri e autori che hanno condiviso storie, aneddoti e un amore profondo per la città partenopea, in una sala gremita di appassionati di storia e letteratura. Una serata che ha dimostrato il ruolo centrale di Napoli come culla della cultura e della storia italiana.

A dare il benvenuto al pubblico è stato il Prof. Arturo Martorelli, storico collaboratore dell’Istituto, che ha sottolineato l’importanza della giovane editoria per la cultura campana. L’intervento di Martorelli ha posto le basi per una serata ricca di emozioni e riflessioni.

L’evento è entrato nel vivo con la presentazione di Stefano Cortese, autore del libro “Nicola Pugliese – L’arte di non scrivere“. Moderato dall’agente letteraria Rosa Gargiulo, Cortese ha catturato l’attenzione dei presenti con la delicatezza e la profondità del suo racconto sulla vita di Pugliese, scrittore che ha scelto l’esilio volontario e la solitudine, riflettendo sul successo e sull’arte di scrivere.

Anna Poerio, moderata dal Prof. Alfonso Piscitelli, ha presentato le vite de “I fratelli Alessandro e Carlo Poerio”, figure emblematiche di amore verso la patria, la poesia e la libertà. Gli aneddoti inediti, tramandati di generazione in generazione, hanno emozionato il pubblico, unendo cuore e letteratura in un racconto sentito e appassionato.

Il Prof. Rocco Romeo ha poi intervistato l’avvocato Domenico Ciruzzi sul suo Maestro, Vincenzo Siniscalchi, descritto magistralmente nel volume “Vincenzo Siniscalchi. Da Maradona a Fellini, storia di un penalista e intellettuale che ha fatto scuola”. L’intervento di Ciruzzi, già Presidente del Premio Napoli, è stato un tributo commosso e appassionato a Siniscalchi, descritto come un visionario dell’avvocatura italiana.

La giornalista Angela Feluca ha intervistato Alessandro Cecchi Paone che, come ha ricordato De Nigris, ha dato un contributo significativo alla crescita del progetto editoriale grazie alla sua passione per la conoscenza e la storia. Nel suo libro, “Raimondo Di Sangro di Sansevero, dialogo sull’immortalità“, il divulgatore scientifico ha un colloquio immaginario con il principe di Sansevero, figura storica che ha lasciato un’impronta indelebile nella sua vita fin da quando aveva dieci anni.

Moderato dal giornalista Antonio D’Addio, Emanuele Filiberto di Savoia ha chiuso la serie di presentazioni con il suo libro “I Savoia a Napoli“, un libro che esplora la storia di quattro re e due principi e il loro legame con Napoli. Il racconto del Principe ha offerto al pubblico una visione più profonda di Casa Savoia e del loro forte legame con la città di Napoli.