Passioni senza fine di Giuseppe Cossentino a Casa Sanremo

Il romanzo Passioni senza fine di Giuseppe Cossentino, scrittore e autore italiano, si prepara a conquistare uno dei più prestigiosi palcoscenici culturali italiani: Casa Sanremo Writers 2025. Questo esclusivo salotto letterario, in partnership con RaiLibri, accompagna ogni anno il Festival della Canzone Italiana, offrendo un’importante vetrina ai protagonisti della narrativa contemporanea.

Passioni senza fine è un’opera che nasce dall innovativo radiodramma web ideato e diretto dallo stesso Cossentino dal 2011, il primo e unico nel suo genere in Italia. Con oltre 14 anni di successo, il progetto ha ricevuto importanti riconoscimenti, tra cui numerosi Oscar del Web, e ha saputo unire tradizione narrativa e nuove forme di comunicazione, coinvolgendo un pubblico sempre più ampio e appassionato.

Il romanzo racconta una storia d’amore profonda e “proibita” tra Ginevra De Santis, una donna matura, e Brando, un uomo molto più giovane. Questa relazione, carica di emozioni e sfide, diventa il punto di partenza per riflettere su temi attualissimi come la libertà personale, il superamento dei pregiudizi e il coraggio di vivere secondo le proprie regole. Attraverso le sue pagine, Cossentino invita il lettore a mettere in discussione le convenzioni sociali e a esplorare la forza di un amore che rompe ogni barriera.

La selezione di Passioni senza fine per Casa Sanremo Writers 2025 rappresenta un ulteriore traguardo per l’autore, che con il suo talento e la sua capacità di innovare ha saputo farsi spazio nel panorama letterario italiano e internazionale. Il romanzo, già apprezzato da critica e pubblico, promette di emozionare anche i lettori più esigenti durante questo importante appuntamento culturale.

Giuseppe Cossentino ha dichiarato: “Essere selezionato per Casa Sanremo Writers è un grande onore. Questo romanzo è il frutto di anni di lavoro e passione, e spero che la storia di Ginevra e Brando possa ispirare chiunque si trovi a lottare per seguire il proprio cuore.”

Non resta che attendere il Festival della Canzone Italiana per scoprire come Passioni senza fine saprà incantare anche il pubblico di Casa Sanremo, confermandosi come una delle opere più interessanti e coraggiose del panorama narrativo attuale.

Il volume è edito da Olisterno Editore. La prefazione è del giornalista Giuseppe Nappa.