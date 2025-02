Per non dimenticare, le poesie di Immacolata Sales

- pubblicità -

Sabato 8 Febbraio il Lazzarelle Bistrot presente all’interno della bellissima Galleria Principe di Napoli, in centro città, ospita la PRIMA presentazione della raccolta poetica “Per non dimenticare” di Immacolata Sales (edito Pensiero Creativo)

La giovanissima poetessa napoletana alla sua prima esperienza editoriale con la casa editrice campana Pensiero Creativo presenterà per la prima volta in presenza i suoi componimenti poetici.

La scelta di presentare il volume al Bistrot è legato al piacere della giovane scrittrice di contribuire a far conoscere i progetti della Cooperativa Le Lazzarelle che nel proprio locale mixano cibo sano e sostenibile e un ottimo caffè ai progetti di empowerment di donne detenute ed ex detenute che fattivamente producono i propri prodotti e gestiscono il locale commerciale.

La Galleria Principe di Napoli, poi, in pieno centro città è punto strategico per conoscere altre bellezze cittadine. Un ingresso della Galleria affaccia infatti sul magnifico Museo Archeologico Nazionale mentre il suo lato opposto vede lo splendido palazzo dell’Accademia di Belle Arti.

“Per non dimenticare” è una silloge composta da 112 poesie concepite e scritte in 56 giorni. Il tema centrale è l’amore: l’amore perduto, l’amore abbandonato, l’amore vissuto, l’abbandono e il dispiacere. “Per non dimenticare, neanche il NON accaduto” sottolinea la poetessa.

I versi sono destinati a tutti coloro feriscono gli altri, con o senza intenzione.

L’amore per Immacolata Sales è universale, senza distinzioni.

Le poesie sono contemporanee e di grande impatto. Rivelano una personalità tormentata e dolorante ma tendente alla luce. I versi sono spesso liberi, le rime cambiano da un componimento all’altro passando da rime baciate ad alternate. Sono presenti dialoghi e alcuni testi possono sembrar lettere.

“Consiglio di leggere le poesie in ordine di pubblicazione perché narrano una vera e propria storia, in versi. Non aprite e leggete a caso. Anche il titolo del volume non è casuale, nonostante non sia il titolo di nessuna delle poesie e non è casuale neanche il numero delle poesie pubblicate” sottolinea la poetessa.

La giovane età della scrittrice si riversa nella scrittura che è agile ma non acerba.

Immacolata Sales da sempre studia e scrive di poesia. Ha già pronti tanti altri componimenti pronti per la pubblicazione.

Dialogano con la giovane poetessa partenopea il suo editore Moreno Casciello e la scrittrice Titta De Vincenzo.

Sabato 8 Febbraio ore 11

Lazzarelle Bistrot – Galleria Principe di Napoli Via Broggia 7 Napoli

INGRESSO GRATUITO

Riferimenti social

SITO WEB E SHOP https://www.agpensierocreativo.it/

FACEBOOK AGENZIA PENSIERO CREATIVO

INSTAGRAM @agenzia.pensierocreativo

comunicazione.pensierocreativo@gmail.com